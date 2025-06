Le petit-déjeuner turc dégusté à Tunis

La Journée mondiale du petit-déjeuner, célébrée chaque année le premier dimanche de juin, a été marquée en Tunisie par une dégustation de spécialités turques au Centre culturel Yunus Emre (YEE) de Tunis, qui a permis aux Turcs et aux Tunisiens de se retrouver autour d’une même table, s’est félicité le chef Adem Çelik. (Photos Anadolu Agency).

A travers cet événement culinaire, organisé hier, dimanche 1er juin 2025, le YEE a mis à l’honneur les spécialités du petit-déjeuner traditionnel de la Turquie, en présence de l’ambassadeur Ahmet Misbah Demircan, des représentants de missions diplomatiques, des employés d’institutions turques, des étudiants du centre ainsi que des membres de la communauté turque vivant en Tunisie.

Lors de l’événement, où une variété de produits phares du petit-déjeuner turc – tels que fromages, olives, confitures, börek et simit – ont été proposés aux invités, l’ambassadeur Demircan a souligné l’importance de ce repas dans la culture turque, rappelant qu’il constitue souvent le moment central dans de nombreux restaurants en Turquie.

Un esprit de partage

Le chef Ayhan Mersin, qui a élaboré les préparations pour l’occasion, a déclaré à l’Agence Anadolu : «Nous avons composé un menu riche en saveurs régionales pour faire découvrir le petit-déjeuner turc à nos frères tunisiens».

Le chef Adem Çelik, cuisinier à l’ambassade de la Turquie à Tunis, a également exprimé sa joie et sa fierté d’avoir pu faire découvrir les douceurs et préparations boulangères de la Turquie à des amis turcs et tunisiens, dans un esprit de partage.

. À cette occasion, de nombreux événements sont organisés en Türkiye et dans ses représentations à l’étranger pour faire découvrir la richesse et la convivialité du petit-déjeuner turc.

Avec Anadolu Agency.