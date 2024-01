«Victime d’un AVC, Mondher Ounissi a besoin d’une prise en charge en urgence», alerte son épouse

Rahma Abidi épouse de Mondher Ounissi, président par intérim du parti islamiste Ennahdha, en détention depuis septembre dernier, a lancé un cri de détresse en affirmant que son époux a été victime d’un AVC et a appelé les autorités compétentes à intervenir en urgence pour lui permettre de bénéficier des soins nécessaires.

Dans une vidéo partagée sur son compte Facebook, ce vendredi 19 janvier 2024, Rahma Abidi a indiqué avoir rendu visite à son mari ce jour et qu’elle a remarqué lors du parloir que son état de santé était inquiétant : «Après sa grève de la faim, mon époux aurait du consulter pour pouvoir reprendre son traitement contre l’hypertension, mais malheureusement il n’a pas bénéficié d’un suivi médical et il a été victime d’un AVC», a-t-elle lancé.

Rahma Abidi affirme que son mari était incapable de bouger la jambe gauche et estime qu’en sa qualité de médecin il est capable de savoir de quoi il souffre, a-t-elle indiqué, en ajoutant : «En tant que médecin compétent, s’il évoque un AVC, c’est qu’il sait de quoi il parle… S’il vous plaît mon époux a besoin de subir des examens et une IRM doit être effectuée en urgence. Il doit être examiné par un spécialiste le plus tôt possible et bénéficier de son droit à l’accès aux soins»

«Mondher Ounissi, le médecin humain qui a soigné des milliers de malades, se retrouve en prison privé de soins… C’est un homme qui a consacré plus de 35 ans de sa vie au secteur de la santé publique et à son pays…Aujourd’hui, il n’a trouvé personne pour le soigner et ce n’est pas normal… Donnez de l’importance à l’être humain! Mon mari va mal, mes enfants mal, je vais mal…», a encore ajouté Rahma Abidi estimant que la famille passe par des conditions très difficiles, ne comprenant même pas les raisons de sa détention et estimant que «Mondher Ounissi a beaucoup donné à son pays et que sa place n’est pas en prison».

