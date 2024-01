Mandat de dépôt contre l’individu qui a torturé et tué un chat à Kasserine

Le ministère public près le tribunal de première instance à Kasserine a émis, ce lundi 22 janvier 2024, un mandat de dépôt contre l’individu qui a torturé et tué un chat, en présence de son fils, tout en filmant son acte odieux.

Dans une déclaration aux médias, Riadh Nouioui porte-parole du ministère public près le tribunal de première instance à Kasserine a précisé que l’affaire concernant le fils âgé de 14 ans qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, a toutefois a été classée sans suite.

Rappelons que dans la vidéo on voit notamment ce père de famille ( qui serait pharmacien de son état ) lâcher intentionnellement deux chiens sur le pauvre chat bloqué avec un bâton , qui a été grièvement blessé avant de rendre l’âme et que sa propriétaire s’est rapprochée de plusieurs associations défendant la cause animale.

Le Parquet s’est alors saisi de l’affaire et a décidé de poursuivre l’individu sur la base de la loi de la protection animale, qui risque une peine allant de 1 à 5 ans d’emprisonnement pour maltraitance d’un animal ayant causé la mort, selon Riadh Nouioui.

Y. N.