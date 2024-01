Tunis abritera le 5e Forum méditerranéen de l’eau

A l’initiative de la Société tunisienne de distribution des eaux (Sonede) et de l’Institut méditerranéen de l’eau (IME), Tunis accueillera du 5 au 7 février 2024 le 5e Forum méditerranéen de l’eau.

Organisé sous l’égide du Conseil mondial de l’eau (CME) sur le thème : «Ensemble pour la sobriété de l’eau partagée», le forum s’inscrit dans le cadre du processus préparatoire méditerranéen du 10e Forum mondial de l’eau, prévu du 18 au 24 mai 2024 à Bali, Indonésie.

Étape fondamentale dans le processus préparatoire du Forum mondial de l’eau, le Forum méditerranéen de l’eau est une véritable plateforme d’échange et de consolidation des savoir-faire et des expériences dans le secteur de l’eau en Méditerranée, apportant des solutions et des réponses innovantes à la situation de sécheresse qui a frappé la région méditerranéenne ces dernières années.

Le Forum méditerranéen de l’eau est une opportunité unique pour la communauté de la gestion de l’eau et des eaux usées dans la région méditerranéenne.

L’objectif est de rassembler les acteurs clés de la communauté méditerranéenne de l’eau, en apportant des solutions innovantes à l’évolution des besoins en eau, d’offrir une vitrine pour la réplication des solutions aux problèmes émergents à l’échelle mondiale, d’ établir un environnement de dialogue propice au développement d’une stratégie pour la gestion durable des ressources en eau en Méditerranée et contribuer à faire de l’eau une priorité politique aux niveaux mondial, régional et national.

Les ressources en eau disponibles en Tunisie s’élèvent actuellement à seulement 420 m3 par habitant et par an, faisant de la Tunisie l’un des pays au monde souffrant de stress hydrique, selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche. La demande en eau en Tunisie devrait atteindre 38% en 2050, tandis que les ressources en eau devraient continuer à diminuer jusqu’à un déficit de 28%, a ajouté le ministère.