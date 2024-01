Dora Bouchoucha : «La liberté d’expression est menacée dans le monde»

L’une des figures les plus respectées du cinéma tunisien, la productrice de cinéma, est revenue sur son parcours dans un entretien avec le site d’Al Jazeera, que nous traduisons ci-dessous.

Entretien réalisé par Elisa Pierandrei

Lorsqu’elle s’exprime en anglais, la voix chantante de Dora Bouchoucha porte encore les traces de son séjour au Royaume-Uni.

Penchée vers son appareil photo, elle déclare : «J’ai besoin d’être touchée. J’aime les films qui révèlent la partie cachée d’un personnage.»

La productrice de cinéma tunisienne est l’une des figures les plus innovantes et les plus respectées du cinéma tunisien et a encadré de nombreux jeunes réalisateurs pour trouver leur voie et leur message.

«J’aime les intrigues qui explorent la façon dont les humains sont perçus. Nous vivons dans une culture où, tant que les choses sont cachées derrière une porte, tout va bien», dit-elle.

Son approche et son sens aigu du talent ont permis le succès fulgurant de réalisateurs tunisiens comme Raja Amari et Mohamed Ben Attia, qui ont vu leurs films sélectionnés dans des festivals internationaux à travers le monde.

Bouchoucha s’est entretenue avec Al Jazeera par vidéoconférence après l’un des Ateliers Sud Écriture qu’elle organise et qui encouragent les cinéastes arabes et africains émergents. Détendue, elle était heureuse de parler.

Dénicher des talents

Pour elle, la production cinématographique est arrivée relativement tard, bien après son premier amour, la littérature, et c’est une conversation fortuite avec la réalisatrice tunisienne Moufida Tlatli au milieu des années 1990 qui l’a amenée à faire sa première expérience sur un plateau de tournage. ‘‘Les silences du palais’’ est le premier long métrage d’une réalisatrice du monde arabe à connaître un succès international.

Sur le plateau, Bouchoucha a travaillé avec l’un des producteurs les plus célèbres de Tunisie, Ahmed Baha Eddine Attia, qui lui a fait découvrir une grande partie du métier.

«Après mes études secondaires, je suis partie en Angleterre pour étudier l’anglais», dit-elle. Mais «j’ai toujours voulu revenir dans mon pays natal. J’ai donc terminé mes études supérieures en littérature anglaise à l’Université de Tunis.»

Suite au succès des ‘‘Silences du Palais’’, Bouchoucha cofonde Nomadis Images, avec le réalisateur Ibrahim Letaïef en 1995. A travers cette société de production située au nord de la capitale tunisienne à La Marsa, elle a réalisé de nombreux longs métrages, courts métrages et documentaires locaux et internationaux, et a contribué à dénicher d’innombrables cinéastes talentueux.

Faisant abstraction des tendances et des modes d’une grande partie du cinéma moderne, Bouchoucha s’inspire des problématiques actuelles, telles que la mémoire, la violence politique et l’auto-libération.

Ses premières productions avec Nomadis Images furent les courts métrages de Raja Amari, ‘‘Avril’’ (1998) et ‘‘Un soir en juillet’’ (2000).

Par la suite, elle a continué à produire et coproduire le travail d’Amari, notamment le célèbre ‘‘Satin Rouge’’ (2002), qui raconte l’histoire d’une femme au foyer tunisienne veuve qui se lance dans la danse du ventre comme forme de libération du corps féminin.

Cependant, bien qu’elle soit une voix féminine relativement solitaire, Bouchoucha rejette l’idée qu’elle puisse avoir été victime de discrimination. «Avec le recul, je n’avais pas l’impression de devoir livrer des batailles. Je me suis beaucoup mêlée aux autres. Je ne dirais pas que c’était difficile d’être productrice parce que j’étais une femme», se souvient-elle.

Les discriminations auxquelles elle a été confrontée, comme le fait d’avoir été qualifiée, avec Amari, de «femmes scandaleuses de Tunisie» lors de la sortie de ‘‘Satin Rouge’’, sont rappelées avec un amusement ironique plutôt que du ressentiment.

Parallèlement à son propre travail, Bouchoucha a également accompagné le passage du court métrage de fiction au long métrage du réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia, en coproduisant ‘‘Hedi, un vent de liberté’’ (2016) avec la société de production des frères Dardenne, Les Films du Fleuve.

‘‘Hedi, un vent de liberté’’ a remporté le prix du meilleur premier long métrage et l’Ours d’argent du meilleur acteur au 66e Festival international du film de Berlin.

Aux côtés d’Amari, Bouchoucha a continué à travailler avec Ben Attia, produisant ses films suivants, ‘‘Mon cher enfant’’ (2018) et le récent ‘‘Behind the Mountains’’ (2023), l’histoire d’un homme se libérant de son environnement banal et rejetant les principes banals, codes et institutions de la société.

Festivals, jurys et collaborations

En 1997, Bouchoucha fonde Sud Écriture, une petite association qui encadre les cinéastes émergents africains et arabes, avec sa collègue de Nomadis Images Lina Chaabane et Annie Djamal, aujourd’hui à la retraite.

À mesure que l’industrie se développe et gagne en appréciation au niveau international, un nombre record de films africains ont été présentés en avant-première dans des festivals de films internationaux, comme cette année à Cannes.

«En 26 ans d’activité, les ateliers Sud Écriture ont formé plus de 200 cinéastes émergents du continent africain et du monde arabe», explique Bouchoucha.

Asmae El Moudir, réalisatrice de ‘‘La Mère de tous les mensonges’’ (2023), qui est la candidate du Maroc pour le prix du meilleur film international à la 96e cérémonie des Oscars, a assisté à la série d’ateliers. Le documentaire hybride réalisé, écrit et coproduit par Asmae El Moudir s’inspire des émeutes du pain qui ont eu lieu à Casablanca, la ville natale d’El Moudir, en 1981, et a été présenté en première mondiale à Cannes cette année.

Depuis 2011, Sud Écriture organise également régulièrement un atelier pour six projets nationaux, avec le soutien de l’Institut français de Tunisie et du ministère tunisien des Affaires culturelles.

«En dehors de nos ateliers Sud Ecriture, je contribue au Doha Producers Lab, au Ouaga Film Lab, au Burkina Faso et à Up Courts au Sénégal. C’est important pour moi car je suis témoin du cinéma du continent et de la région Mena», a-t-elle déclaré. «J’ai remarqué à quel point le récit a évolué, à quel point les histoires sont fortes et diverses. Quand on regarde la dernière programmation cannoise, on est heureux de dire que la plupart des films ont été développées dans ces laboratoires.»

Les distinctions pour la contribution de Bouchoucha au cinéma sont venus d’aussi loin que les festivals de cinéma d’El Gouna et de Louxor en Égypte et de MedFilm à Rome.

Ginella Vocca, fondatrice et directrice artistique du Festival MedFilm de Rome, n’a pas hésité à rendre son verdict sur la contribution de Bouchoucha au cinéma. «Pendant des années, Dora Bouchoucha a inlassablement soutenu et lancé des cinéastes d’exception», a-t-elle déclaré au téléphone.

Qualifiant la productrice tunisienne de «collègue mais aussi amie», Vocca a poursuivi en décrivant comment Bouchoucha se distinguait par «le dévouement absolu qu’elle réserve aux projets sur lesquels elle travaille».

En plus de produire des films, Bouchoucha a dirigé le Festival du film de Carthage en tant que directrice générale en 2008, 2010 et 2014. Elle a également été membre du jury du 67e Festival international du film de Berlin en 2017 et pour le Prix Luigi De Laurentiis du premier film au 77e Festival international du film de Venise en 2020.

En 2018, Bouchoucha a été élue pour rejoindre l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui organise chaque année la cérémonie des Oscars, aux côtés de 11 autres cinéastes arabes.

Cependant, elle rejette les allégations selon lesquelles l’espace de liberté d’expression se rétrécit en Tunisie. «Aujourd’hui, la liberté d’expression est menacée dans le monde entier», a-t-elle déclaré, soulignant le silence relatif des voix musulmanes de premier plan aux États-Unis. Et d’ajouter : «Je peux donc dire que la liberté d’expression en Tunisie ne se porte pas [trop] mal.»

Traduit de l’anglais.

Source : Al Jazeera.