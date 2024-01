La Tunisie, 8e pays en Afrique selon le développement des TIC

Selon le classement 2023 des pays africains selon leur développement dans les TIC, le Maroc arrive en tête avec 85,1 points sur 100, reléguant la Tunisie à la 8e place avec 75,4 points.

Il fut un temps où la Tunisie chapeautait ce genre de classement, c’était dans les années 1990 et 2000. La seule explication de ce recul c’est que les autres pays avancent à un rythme plus élevé que le nôtre.

Selon ce rapport publié le 15 décembre 2023 par l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Maroc est le pays qui affiche le niveau de développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) le plus élevé en Afrique.

Intitulé «Measuring digital development : The ICT Development Index 2023», le rapport analyse et évalue les progrès accomplis dans le domaine des TIC dans 169 pays et territoires à travers le monde en se basant sur 10 indicateurs, dont le pourcentage des particuliers utilisant Internet, la pénétration de la téléphonie mobile à large bande mobile, le trafic Internet à large bande mobile (en gigaoctets par abonnement), le prix des données mobiles et des services voix et le taux de possession de téléphones mobiles.

Les pays étudiés ont été notés sur une échelle allant de 0 à 100 points pour chaque indicateur. Les scores des différents indicateurs ont été ensuite combinés avec le même degré d’importance pour dégager un score global pour chaque pays allant, lui aussi, de 0 (absence totale de connectivité) à 100 points (connectivité optimale).

Avec un score de 85,1 points, le royaume chérifien surperforme sur le continent, grâce notamment à un taux de pénétration de la téléphonie mobile d’environ 150% et à un taux de pénétration d’Internet proche de 100%.

L’Île Maurice arrive en deuxième position avec un score de 81,7 points devant les Seychelles (80,9 points), l’Afrique du Sud (80,5), la Libye (79,4), l’Algérie (77,8) et l’Egypte (75,8), la Tunisie (75,4) et le Botswana (74) alors que le Gabon ferme le Top 10 africain avec un score de 72,9 points.

A l’échelle mondiale, les Emirats arabes unis occupent la première marche du podium avec un score de 100 points, devant les États-Unis (99,1 points), le Qatar (98,7), le Koweït (98,2) et le Danemark (96,9).

I. B. (d’après Ecofin).