Ennahdha : verdict dans l’affaire du «lobbying» le 1er février    

La sixième chambre bis, chargée des affaires de corruption financière, près du Tribunal de première instance de Tunis, a décidé de se saisir du dossier de l’affaire dite du «lobbying» pour rendre son jugement, le 1er février prochain, rapporte Mosaïque.

Il s’agit du procès intenté contre le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, ancien président de l’Assemblée, et son gendre, Rafik Bouchlaka, ancien ministre des Affaires étrangères, pour avoir eu recours à une agence de communication politique étrangère pour faire le lobbying politique pour leur mouvement aux Etats-Unis, affaire qui avait été révélée à la veille des élections de 2019, sachant que le recours à des financements extérieurs des campagnes électorales est strictement interdit par la loi tunisienne.

Il convient de noter que le juge d’instruction du Pôle judiciaire financier, avec l’autorisation du ministère public, a rendu une décision mettant fin à l’enquête relative à l’affaire. Les investigations ont porté à la fois sur le représentant légal du mouvement, à savoir son président, Rached Ghannouchi, et sur son gendre, Rafik Bouchlaka, responsable des relations extérieures d’Ennahdha. Le premier se trouve en prison depuis près d’un an poursuivi dans plusieurs affaires, alors que le second, faisant lui aussi l’objet de poursuites judiciaires, est en fuite à l’étranger. Il réside actuellement à Londres et sera donc jugé par contumace.

I. B.