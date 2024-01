Gaza : La Tunisie réagit à la décision de la CIJ concernant Israël

Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué dans la soirée de ce vendredi 26 janvier 2024 sur le verdict de la Cour Internationale de Justice (CIJ) concernant l’accusation de génocide portée par l’Afrique du Sud contre Israël, en appelant notamment «à contraindre l’entité occupante à mettre fin à son agression brutale, à son occupation et au siège imposé à la Bande de Gaza»

La Tunisie a accueilli avec une grande satisfaction l’ordonnance juste et équitable rendue, aujourd’hui, par la Cour Internationale de Justice à La Haye portant sur les mesures conservatoires qui doivent être prises dans le cadre du procès intenté par la République sœur d’Afrique du Sud contre l’entité sioniste et qui appelle à l’arrêt immédiat des crimes de génocide commis contre les palestiniens, constituant, ainsi, une violation flagrante de La Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Cette ordonnance exige, en outre, que l’entité sioniste garantisse la fourniture d’urgence des services et de l’aide humanitaire à Gaza.

La Tunisie considère cette ordonnance historique à la fois, comme une étape fort importante vers la condamnation des crimes que l’entité sioniste commet et continue de commettre à l’encontre du peuple palestinien, et comme une victoire de la justice, des nobles valeurs humaines, des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Elle constitue, également, une élévation de la voix de la justice et de la force de l’argument contre les doubles standards.

La Tunisie appelle à contraindre l’entité occupante à mettre fin à son agression brutale, à son occupation et au siège imposé à la Bande de Gaza et à tout le territoire palestinien, et à la poursuivre en justice et la tenir responsable de ses horribles crimes contre le peuple palestinien.

La Tunisie salue les efforts déployés par la République sœur d’Afrique du Sud pour aboutir à cette décision, et réitère son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte juste et légitime pour mettre fin à l’injustice flagrante dont il est victime depuis de nombreuses décennies.

Il est à rappeler que le 23 février 2024, La Tunisie présentera un exposé oral devant la Cour Internationale de Justice dans le cadre de l’avis consultatif sur les implications juridiques découlant de la violation continue par l’entité occupante du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Communiqué