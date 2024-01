Les avantages de la carte pétrolière Agil

La Société nationale de distribution des pétroles (SNDP- Agil) a mis à la disposition de ses clients un nouveau moyen de paiement électronique : la carte pétrolière Agil.

Ce nouveau moyen de paiement électronique présente toutes les qualités de sécurité, de souplesse, de proximité, d’économie et pourrait être personnalisé en fonction des besoins de chaque client.

La nouvelle carte pétrolière Agilis, avec ses deux variantes post et pré payée, est une véritable avancée commerciale et technologique qu’Agil met sur le marché, et qui présente des fonctionnalités offertes pour la première fois aux clients tunisiens.

Le service Agilis est disponible sur le plus vaste réseau de distribution en Tunisie, soit plus de 200 stations-services réparties sur tout le territoire.

Agil met à la disposition de ses clients une carte post payée Agilis Gold avec une réserve d’argent pré-autorisée et fixée en commun accord entre le client et la SNDP. Elle est délivré à l’utilisateur de Agilis Gold un plafond mensuel constitué du crédit que la SNDP lui a octroyé.

Agilis Gold est alors programmée pour un rechargement automatique plafonné à hauteur du crédit alloué. La facturation et le paiement se feront après consommation selon les conditions commerciales octroyées au client.

Agil met également à la disposition de ses clients une carte prépayée Agilis Cash avec une valeur monétaire stockée dans la carte.

Agilis Cash peut être rechargée d’un montant déterminé à validité illimité. La recharge peut être effectuée à distance via le portail web mis à la disposition des clients, en se présentant aux guichets unique de Tunis, Sousse et Sfax ou à partir du terminal de paiement électronique (TPE) dans les stations services Agil par le biais d’une carte bancaire.

Agilis Cash permet d’offrir des avantages pratiques et sécurisés aux cadres et usagers des véhicules particuliers ou utilitaires d’une entreprise.