Khaled Bettine (SNDP) nie l’existence d’une pénurie de carburant  

La forte demande observée ces derniers jours dans les stations services en Tunisie est due aux craintes des citoyens provoquées par une fausse rumeur. En réalité, il n’y a pas de grève dans le secteur, ni pénurie, et l’approvisionnement se poursuit de façon normale.

C’est ce qu’a déclaré Khaled Bettine, Pdg de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP), hier, mardi 30 mai 2023, dans l’émission Mosaïque +, en appelant les citoyens à éviter de provoquer eux-mêmes, par leur afflux sur les stations services, la psychose de la pénurie.

«Il y a certes une crise mondiale de l’énergie, mais je pense que le secteur va bientôt se stabiliser», a souligné Khaled Bettine, en affirmant que l’économie mondiale va s’adapter aux évolutions en cours et qu’on commence à observer les prémices de ce changement.

Interrogé sur les ressources énergétiques en Tunisie, le Pdg de la SNDP a affirmé que notre pays va faire de nouvelles découvertes qui seront annoncées le moment opportun par les autorités compétentes. «Ce seront des découvertes non négligeables», a-t-il insisté.

Quelques heures plus tôt, Salouane Smiri, secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), avait minimisé les perturbations que connaît le secteur de la distribution des hydrocarbures. Les problèmes d’approvisionnement sont conjoncturels et limités, a-t-il assuré, et ils concernent surtout l’essence sans plomb. Les quantités disponibles de ce produit satisferont la demande pendant quatre à cinq jours en attendant le déchargement des cargaisons arrivées dans les ports de Skhira et Bizerte.

