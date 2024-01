Trafic de cocaïne et d’ecstasy à Tunis : Un réseau démantelé, 10 dealers arrêtés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce vendredi 26 janvier 2024, le démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne et d’ecstasy opérant dans le Grand-Tunis, dont 10 membres ont été arrêtés.

Selon les informations révélées par l’enquête menée par la brigade anti-stupéfiants relevant de la police judiciaire d’El-Gorjani, les dealers opéraient dans les régions d’El-Jayara, Sidi Hassine, El-Agba et les Jardins d’El-Menzah de Tunis et en coordination avec le Parquet, des descentes ont été effectuées chez les suspects.

Ces derniers ont été arrêtés et la police a notamment saisi 15.000 comprimés d’ecstasy, 300 gr de cocaïne, des armes blanches, des balances électroniques et une somme d’argent estimée à plus de 44.000 dinars tunisiens, précise le ministère de l’Intérieur.

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis 2 a ordonné la mise en détention des 10 suspects, alors que 4 autres membres de ce réseau ont été identifiés et font l’objet de mandats de recherche, indique encore la même source en ajoutant que l’enquête se poursuit.

