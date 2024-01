SAH affiche des revenus nets consolidés en 2023 en hausse de 4,7%

La Société d’articles hygiéniques (SAH) annonce des revenus nets consolidés en 2023 de 909,4 millions de dinars (MDT) soit une augmentation de 4,7% par rapport à l’année 2022, tirée par la performance commerciale de SAH Tunisie.

Les revenus nets de SAH Tunisie ont atteint 517,2 MDT, soit une hausse de près de 7% par rapport à la même période en 2022.

SAH Libye a augmenté ses ventes de 21,8 MDT, en hausse de 37,5%.

Les ventes de SAH Algérie ont atteint 66,5 MDT contre 53,6 MDT au 31 décembre 2022, soit une croissance annuelle de 24%.

Les ventes de SAH Sénégal ont enregistré une croissance remarquée pour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 25,1 MDT au 31 décembre 2023, soit une croissance globale de 42,8%.

Pour revenir à SAH Tunisie, ses ventes nettes cumulées ont atteint 517,2 MDT, soit une croissance de près de 7% par rapport à l’exercice 2022, les ventes locales et à l’export ayant augmenté de 5,3% et 13%, respectivement. Les ventes du 4e trimestre 2023 ont atteint 140,8 MDT, soit une légère décroissance de 0,9% par rapport au 4e trimestre 2022. A noter que les exportations enregistrées au dernier trimestre de l’année sont en hausse de 10%.

Le chiffre d’affaires local cumulé s’est établi à 403,8 MDT, en hausse de 5,3% par rapport à 2022.

L’évolution des ventes locales de SAH a été principalement tirée par les gammes d’hygiènes féminine et papier avec des évolutions respectives de 19% et 6%.

Au 31 décembre 2023, les ventes à l’export cumulées de SAH Tunisie ont atteint 113,4MDT, soit une croissance de 13%. L’augmentation des ventes à l’export a été principalement tirée par la croissance des ventes sur les gammes hygiène féminine et papier avec des évolutions respectives de 28% et 6%.

Les ventes d’hygiène bébé, au 31 décembre 2023, représentent 42% des ventes totales de SAH Tunisie, suivies des ventes des articles d’hygiène papier avec 28%. Les contributions des gammes féminine et adulte se sont respectivement établies à 18% et 9%.

Les investissements ont atteint 11 MDT au 31 décembre 2023, et correspondent principalement aux acquisitions de matériels industriels, matériels informatiques et matériels de transport.

Le niveau d’endettement global est passé de 216,2 MDT au 31 décembre 2022 à 212,1 MDT au 31 décembre 2023, soit une baisse de 4,1 MDT principalement due à la baisse de l’endettement à long terme et une quasi-stabilité de l’endettement à court terme.

Les revenus nets consolidés du groupe SAH, au 31 décembre 2023, ont atteint 909,4 MDT contre 868,8 MDT à fin décembre 2022, soit un chiffre d’affaires additionnel de 40,7 MDT et une hausse annuelle de 4,7%.

Le groupe SAH entame l’année 2024 avec des perspectives positives et prévoit une belle croissance en termes de revenus et de marges, accentuée par le lancement de sa gamme de produits cosmétiques prévu pour le premier trimestre 2024 avec la commercialisation de plus de 250 références de produits; la fin d’un cycle d’investissement en CapEx lourd; les projets d’expansion régionale à travers la prospection de nouveaux marchés à l’export et la consolidation de sa présence sur les marchés de la Tunisie, la Libye, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal; la réduction de son endettement et l’optimisation de son besoin en fonds de roulement; l’amélioration de sa rentabilité, notamment grâce à la baisse progressive des prix des matières premières en ligne avec les niveaux de marge confortables atteints au dernier trimestre de 2023.