Tunisie Telecom à Laaroussa : un sourire qui fait chaud au cœur

Tunisie Telecom et l’association Un sourire pour tous se son associées pour mener l’action commune intitulée «Un hiver plus chaud 2024» qui s’est déroulée cette semaine à Laaroussa dans le gouvernorat de Siliana, au centre de la Tunisie.

Les agents des deux institutions associées ont procédé à la distribution d’articles essentiels pour passer l’hiver au chaud (matelas, couvertures, bottes et manteaux pour enfants, etc.) à une population qui en fortement besoin, surtout dans les zones rurales où l’hiver est souvent plus rude.

Cette action s’inscrit dans un vaste programme de responsabilité sociale que l’opérateur historique mène tout au long de l’année après des populations les plus vulnérables aux quatre coins de la Tunisie et dont profitent diverses catégories sociales : les écoliers, les agricultrices, les artisanes et les jeunes entrepreneurs.

La généralisation de la connexion au réseau Internet haut débit et l’inclusion numérique font partie de ces actions marquées du sceau de la solidarité.