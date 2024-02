Elle a perdu père, frère et fils dans un attentat en Tunisie, mais «voyage toujours»

Une activiste de la société civile qui a perdu son père, son frère et son fils lors d’un attentat terroriste en Tunisie vient d’être nommée Member of the British Empire (MBE) par la princesse royale britannique. Elle se dit «déterminée» à continuer de voyager.

La Britannique Suzanne Richards, 54 ans, de Wednesdaybury dans les West Midlands, a créé l’association caritative Smile for Joel après que Charles «Patrick» Evans, 78 ans, Adrian Evans, 49 ans, et Joel Richards, 19 ans, ont été tués par un homme armé isolé. Au total, 30 Britanniques figurent parmi les 39 morts dans l’attaque survenue dans la station balnéaire de Port El Kantaoui, près de Sousse, le 26 juin 2015.

Mme Richards a été honorée pour services rendus aux personnes endeuillées par un homicide lors d’une cérémonie à Buckingham Palace, mercredi 31 janvier 2024. Son fils Owen, âgé de 24 ans, qui a survécu à l’attaque, était avec elle lorsqu’elle a reçu sa distinction.

Voir le monde

Suzanne a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle était «déterminée» à continuer à découvrir le monde après que la princesse Anne lui ait demandé si elle voyageait toujours. Elle a déclaré : «Elle (Anne) savait tout sur l’association caritative, elle savait tout sur ce qui s’était passé en Tunisie et sur le travail que nous faisons, et c’était formidable qu’elle sache tout cela. J’ai expliqué ce que j’essayais encore de faire, sensibiliser à la sécurité en vacances, et elle a dit que c’était une excellente idée et elle m’a demandé si je voyageais toujours et j’ai dit oui. Nous avons tellement perdu ce jour-là, je suis toujours déterminé à voyager et Owen aussi à voir le monde.»

La journée avait été pour elle «très douce-amère» et elle «changerait tout aujourd’hui» si elle pouvait retrouver son père, son fils et son frère.

Une mère fantastique

«Les gens disent que le temps est un grand guérisseur, mais ce n’est pas le cas. Je pense que le temps vous donne simplement la force d’essayer de gérer ces bons et ces mauvais jours (…). Je peux parler de mon père, de mon frère et de mon fils tous les jours, ce qui me permet d’aller mieux et me fait sourire», explique Suzanne, qui ajoute : «Mon père, mon frère et Joel seraient absolument ravis de voir ce que j’ai gagné, mais je changerais tout aujourd’hui si je le pouvais et les ferait revenir ici.»

«Quand j’ai reçu pour la première fois la lettre annonçant que j’avais été nominée, j’ai pleuré. C’était très émouvant», a-t-elle encore déclaré. Après avoir reçu cet honneur (…), elle a déclaré qu’elle le partagerait avec Owen.

Ce dernier a déclaré à PA : «C’est un moment de grande fierté pour moi aujourd’hui de regarder maman. Je vois tout le travail qu’elle fait à la maison pour l’association caritative, les nuits tardives, l’emballage des ours en peluche, l’emballage des bracelets, la planification d’événements, le stress. C’est tellement réconfortant de voir cette reconnaissance ici, au palais de Buckingham. Ma mère est inspirante et fantastique et elle mérite vraiment ça.»

Traduit de l’anglais.

Source : PA News Agency