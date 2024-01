Natation : Les nageurs qui vont représenter la Tunisie aux championnats du monde de Doha

La Tunisie sera représentée par 3 nageurs aux championnats du monde de natation,, qui se dérouleront du 2 au 18 février 2024, à Doha.

La Fédération tunisienne de natation qui a souhaité bonne chance aux jeunes champions a présenté la liste des nageurs qui participeront à ce mondial 2024 :

Ahmed Ayoub Hafnaoui :

Ahmed Ayoub Hafnaoui, champion olympique du 400m NL et double tenant du titre sur 800m et 1500m aura toutes les chances de défendre ses titres acquis au Japon en juillet 2023 et aussi s’attaquer à celui du 400m NL.

Ayoub a les meilleurs temps d’engagements sur les 3 courses. Ayoub Nagera le 400m le 11 Février, le 800m le 13-14 Février et le 1500m le 17-18 Février 2024.

Ahmed Jaouadi :

Ahmed Jaouadi, 18 ans et 9 mois, sera aligné sur le 400m NL après avoir réalisé le minima A exigé par World Aquatics. Ahmed fera ses grands débuts au niveau mondial à Doha.

Toulan Ben Abdelfatteh :

Toulan Ben Abdelfatteh, 17 ans, sera engagée sur les épreuves solo de natation artistique le 4 février.

Toulan, a pu figurer au top 16 mondial cette saison lors des étapes de coupe du monde, et a bien mérité sa qualification mondiale, une première pour les sports aquatiques en Tunisie. Nous y reviendrons.