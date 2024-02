Des journalistes allemands à la découverte des produits de terroir de Nabeul

Le Cap Bon, qui a été longtemps connu pour ses plages de sable doré, cherche aujourd’hui à attirer une nouvelle catégorie de touristes en mettant en avant ses produits du terroir, sa gastronomie et ses produits de l’artisanat à travers des expériences immersives innovantes et uniques.

A l’occasion du voyage de presse organisé par le bureau de l’ONTT en Allemagne au profit d’un groupe de journalistes allemands spécialisés dans le secteur du tourisme, une journée a été dédiée à la région de Nabeul, au cours de laquelle les participants ont pu découvrir la richesse de la destination et surtout les produits du terroir phares qui distinguent la région tel que la harissa, l´eau de fleur d´oranger bigaradier ou la figue de barbarie de Bouargoub.

Le programme de ce voyage de presse, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de la participation tunisienne à l’ITB Berlin, l’un des plus grands salons du tourisme au monde, qui aura lieu en mars 2024, a été concocté par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le Commissariat régional du tourisme (CRT) de Nabeul avec l´appui du projet Pampat (Onudi/Seco).

Le parcours proposé aux représentants des médias allemands a permis de mettre sous les projecteurs les produits du terroir ainsi que le patrimoine gastronomique nabeulien.

Ateliers culinaires

Les produits de terroir de Nabeul sont devenus de véritables arguments de vente pour différencier la destination du Cap Bon et pour attirer un plus grand nombre de visiteurs. Depuis plus d´une année l´ONTT et le CRT misent sur ce nouveau créneau pour développer une nouvelle offre touristique. Cette nouvelle approche, qui vise à créer un lien solide entre les produits du terroir et le secteur du tourisme, s’insère dans le cadre de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits de terroir qui a été lancée en 2022 par le ministère de l´Agriculture et l´Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) grâce à un partenariat entre plusieurs ministères et avec l´appui du projet Pampat (Onudi/Seco).

A la découverte des vertus du bigaradier.

Pendant le voyage de presse, les journalistes ont eu l´opportunité de participer à des ateliers culinaires à Dar Abdelhak Lassoued. Ils ont appris à préparer la fameuse harissa nabeulienne, dans ses deux variantes «Mfaoura» et «Traditionnelle», participé à une séance d’initiation à la dégustation de l’huile d’olive et ont pu également découvrir une large gamme de produits d’une entreprise locale qui comprend des eaux florales, de la harissa, des savons et de l’huile d’olive. Avant de quitter les lieux, les journalistes ont pris le temps d’apprécier le goût sublime de la tisane aux fleurs séchées de bigaradier et de découvrir ses bienfaits apaisants.

Domaine des Citronniers

Le groupe s’est ensuite rendu au gîte rural Domaine des Citronniers, niché dans un cadre naturel envoûtant. Sur place, les journalistes sont allés à la rencontre des producteurs locaux de produits du terroir dont plusieurs ont été médaillés lors du Concours tunisien des produits du terroir pour découvrir leurs produits et partager leur passion.

Les journalistes ont également participé à un atelier de distillation des feuilles de bigaradiers, un arbre aux multiples vertus. Ils ont pris connaissance des secrets de l’hydrolat de bigarade, connu pour ses indéniables propriétés relaxantes et ses bienfaits pour la peau. Ils ont également pu découvrir l’histoire, les vertus du bigaradier et de ses différents sous-produits à travers les différentes interventions de l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul.

La visite des journalistes s’est terminée par un cooking show autour de l’incontournable «Ojjet Mayou» préparée avec de la harissa et parfumée par les épices de la région avant de passer à la dégustation de plats ancestraux de la région notamment l’incontournable «Coucous Arressi» parfumé à l’eau de fleur d’oranger et de la délicieuse «Ommek Houria» assaisonné à l’ail, au carvi et à la harissa.

Immersion dans la médina

Le périple des journalistes a été couronné par une balade dans les artères de la médina de Nabeul, où ils ont pu admirer l’architecture traditionnelle et s’imprégner de l’ambiance animée des souks. Ils se sont ensuite rendus à Dar Nabeul, siège de l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul, un lieu culturel emblématique, pour découvrir la beauté de l’architecture ancestrale andalouse, la beauté des tableaux de céramiques et d’autres métiers artisanaux distinctifs de la région.

Depuis 2023, l’ONTT avec ses bureaux basés à l’étranger et le CRT de Nabeul organisent régulièrement des programmes de visites pour les délégations étrangères de représentants d’agences de voyages, de journalistes ou bloggeurs autour du thème des produits de terroir avec l’appui du projet Pampat. Fin novembre, une délégation chinoise du secteur touristique a également eu l’opportunité de découvrir la richesse du patrimoine immatériel du Cap Bon. Les visiteurs chinois ont pu vivre une expérience immersive et mémorable, en découvrant les traditions culinaires et artisanales de Nabeul d’un côté et la diversité des produits cosmétiques typiques comme l’huile de pépins de figue de barbarie d’un autre côté.

De son côté, un groupe de bloggeurs allemands a également pu participer à plusieurs activités développées sur mesure lors de son passage à Nabeul qui lui ont permis de découvrir les nouvelles potentialités de la région et de promouvoir la destination auprès des familles allemandes.

Le Cap Bon, qui a été longtemps connu pour ses plages de sable doré, cherche aujourd’hui à attirer une nouvelle catégorie de touristes en mettant en avant ses produits du terroir, sa gastronomie et ses produits de l’artisanat à travers des expériences immersives innovantes et uniques.

Communiqué.