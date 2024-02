L’Occident affame les Palestiniens et gave Israël d’armes!

Israël perpètre des crimes de guerre et un effroyable génocide à Gaza depuis presque quatre mois. Aucune sanction occidentale, aucune punition, aucune qualification juridique des actes israéliens, même pas une condamnation. En un mot, l’impunité la plus totale. Par contre quand Israël a accusé 12 Palestiniens -dont deux sont décédés- sur plus de 30000 employés de l’UNRWA d’avoir participé à l’opération Déluge d’Al-Aqsa, les pays occidentaux ont illico presto coupé les vivres à l’agence onusienne ce qui revient à affamer tout un peuple. En même temps, l’Occident poursuit d’armer à outrance Israël.

Par Imed Bahri

L’Australie, l’Autriche, le Canada, l’Estonie, la France, la Finlande, l’Allemagne, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Qu’ont en commun ces États occidentaux? Ils ont tous annoncé, l’un après l’autre, la suspension du financement de l’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine. Un mimétisme qui ne laisse aucun doute sur leur soutien aveugle à Israël qui, lui, perpètre un génocide mais n’a pas été condamné ni sanctionné une seule fois.

Le monde est injuste et c’est ainsi que le veut l’Occident. Israël peut perpétrer tous les crimes possibles et imaginables dans l’impunité la plus totale et avec la complicité sans équivoque de l’Occident, cependant les allégations et les supputations israéliennes valent parole sacrée pour ce même Occident.

C’est ainsi que sur plus de 30 000 employés de l’UNRWA, Israël en a accusé 12 d’avoir participé à l’opération Déluge d’Al Aqsa, le 7 octobre 2023, ce qui représente moins de 0,04% des effectifs de l’agence onusienne qui subvient depuis 1949 aux besoins vitaux du peuple palestinien en l’occurrence l’alimentation, l’éducation et les soins.

Complicité occidentale de génocide des Palestiniens

Les allégations israéliennes non seulement restent à prouver mais surtout et même si 12 employés de l’UNRWA ont participé au Déluge d’Al-Aqsa, cela est-il une raison pour couper les vivres à toute une institution qui assume des missions vitales et par ricochet affamer plus de 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, plus de 4 millions en Cisjordanie ainsi que ceux qui vivent dans les camps palestiniens en Jordanie, au Liban et en Syrie? Pour les Occidentaux, oui. Et non seulement cela suffit pour affamer tout un peuple mais pire, ils ont coupé les vivres avant même de vérifier les allégations israéliennes. Et comme par hasard, les annonces de suspension de financement de l’UNRWA sont tombées le lendemain de l’annonce de la Cour internationale de Justice qui s’est déclarée compétente pour instruire la plainte sud-africaine accusant Israël de génocide.

Israël perpètre son génocide actuel à Gaza en usant de trois armes, d’abord les missiles et les bombes qui pilonnent le territoire palestinien avec son aviation et son artillerie, ensuite en affamant et en assoiffant la population palestinienne et enfin en laissant répandre les épidémies. Nous sommes d’ailleurs revenus en détail sur les méthodes crapuleuses israéliennes dans un précédent article intitulé: ‘‘La faim, la soif et les épidémies, les autres armes d’Israël à Gaza’’.

Par conséquent, quand 19 États occidentaux affament des millions de Palestiniens en coupant les vivres à l’UNRWA, ils tombent dans le piège génocidaire israélien, ils d’en rendent directement complices.

L’une des leaders du mouvement de colonisation israélien Daniella Weiss est revenue sur la politique israélienne qui consiste à affamer les Palestiniens, en déclarant: «Les habitants de la bande de Gaza partiront si nous les privons de nourriture et le monde les acceptera». C’est lors de sa participation à la «Conférence de la victoire» organisée le week-end dernier par le parti d’extrême droite Coalition nationale juive dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir pour appeler à la restauration des colonies dans la bande de Gaza et dans le nord de la Cisjordanie que Weiss – qui est par ailleurs ex-maire de la colonie de Kedumim – a déclaré : «Nous ne leur donnons pas de nourriture. Nous ne donnons rien aux Arabes (les sionistes ne disent jamais Palestiniens pour ne pas les reconnaître en tant que peuple, Ndlr) et ils devront partir. Le monde les acceptera.» Ainsi, elle considère que les Palestiniens seront contraints de quitter Gaza en raison du siège ce qui ouvre la voie à Israël pour y reconstruire ses colonies. Elle a ajouté que «Gaza était la porte sud d’Israël, qu’elle s’ouvrira et que les Gazaouis partiront vers toutes les régions du monde.» Et Weiss de poursuivre: «Il n’y aura pas d’Arabes dans la bande de Gaza. Ils iront en Turquie, en Écosse, en Grande-Bretagne. Je veux qu’ils quittent Gaza et nous utiliserons des méthodes différentes (…) C’est pourquoi les pays du monde entier auront pitié d’eux et les prendront.»

Voilà qui est dit d’une manière on ne peut plus claire et explicite, la coalition d’extrême-droite fasciste au pouvoir en Israël assume parfaitement sa volonté d’affamer le peuple palestinien et le clame haut et fort et voilà que l’Occident lui sert la soupe en affamant les Palestiniens.

Couper les vivres à l’UNRWA sous prétexte qu’une douzaine de ses employés auraient participé au Déluge d’Al-Aqsa c’est concrétiser les desseins de cette coalition de fanatiques qui veut chasser les Palestiniens de leur pays.

La «justice» à géométrie variable du monde dit «libre»

En même temps l’Occident ne se contente pas d’affamer le peuple victime du génocide commis par Israël mais continue de gaver l’auteur du génocide avec les armes les plus sophistiquées, c’est ainsi que les États-Unis et Israël ont conclu un énorme accord d’armement qui comprend la fourniture à Tel-Aviv d’un grand nombre d’avions F-35 et F-15 AI, selon ce qu’a rapporté la chaîne la plus regardée d’Israël Keshet 12 (Canal 12).

La chaîne a cité des responsables israéliens du ministère de la Défense, qui ont participé à la conclusion de l’accord avec Washington disant: «Un accord d’armement a été conclu entre les États-Unis et Israël pendant la guerre en cours dans la bande de Gaza où l’armée israélienne sera dotée dans les prochains jours de trois nouvelles escadrilles d’aviation et de milliers de munitions.»

Selon les responsables israéliens (la chaîne n’a pas donné leur nom), l’accord prévoit la fourniture à l’armée israélienne d’un grand nombre d’avions F-35, F-15 AI et Apache. Ils ont ajouté que l’accord était «d’une ampleur exceptionnelle» à un moment où la guerre à Gaza se poursuit ainsi que les combats dans le nord avec le Hezbollah libanais.

Ils ont aussi souligné que l’accord a eu lieu au cours de 24 heures à Washington où Tel-Aviv était représenté par une délégation du ministère de la Défense dirigée par le général de division Eyal Harel, chef du département de planification de l’armée israélienne.

Keshet 12 a indiqué qu’Israël avait demandé aux Américains de lui donner la priorité en matière d’approvisionnement compte tenu de l’évolution de la bataille à Gaza. Toujours selon la chaîne israélienne, Israël sera le premier pays à recevoir l’avion F-35 fabriqué par Boeing.

La délégation israélienne présente à Washington pendant toute une semaine avait un objectif clair selon la radio israélienne Kan: «Le but de ces réunions (avec la partie américaine, Ndlr) est de faire pression pour des accords d’achat immédiats afin de poursuivre les combats (à Gaza) et d’éviter une pénurie de munitions et d’armes.»

Océan d’injustice et de cynisme occidentaux

Selon la même source, la délégation israélienne cherche à conclure un accord majeur qui va au-delà des avions de chasse, «un accord qui comprend la fourniture à Israël de milliers de munitions pour les avions de chasse dont des missiles et des bombes ainsi que des obus de chars et d’artillerie, des véhicules blindés et davantage d’équipements militaires qui permette à l’armée israélienne de poursuivre la guerre à Gaza en plus d’une éventuelle guerre au Liban.»

En même temps, les contrats d’armement avec l’Allemagne ont été multipliés par dix et aucun État occidental n’a arrêté de vendre des armes à Israël qui tue tous les jours des centaines de civils palestiniens. Ils préfèrent punir plus de six millions de Palestiniens en les affamant, tel est la justice du monde dit libre, civilisé et démocratique.

Il est à signaler que plus de 150 membres du personnel de l’UNRWA ont été tués dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre 2023 soit le plus grand nombre de membres du personnel de l’Onu tués dans un conflit depuis la création de l’organisation en 1945.

Également, plusieurs installations de l’UNRWA ont été ciblées, assiégées et démolies par l’armée israélienne et ceci en violation apparente du principe de l’inviolabilité des locaux de l’Onu. Tout cela ne mérite pas également de sanctions pour les pays occidentaux.

Parmi les rares pays occidentaux qui méritent le respect ; il y a l’Espagne et la Belgique qui ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, et la Norvège qui non seulement a refusé de suspendre sa part de financement de l’UNRWA mais dont le ministre des Affaires étrangères Espen Barth Eide a proposé la candidature de l’agence onusienne pour le Prix Nobel de la Paix. Une position humaniste qui fait figure d’exception dans l’océan de l’injustice et du cynisme occidentaux.