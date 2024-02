Championnats du monde de natation : «Ayoub Hafnaoui, la route vers la gloire» (Cnot)

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a annoncé, ce lundi 5 février 2024, que le champion olympique et champion du monde de natation Ahmed Ayoub Hafnaoui, s’est envolé ce jour pour participer aux Championnats du monde de natation à Doha.

«Une étape importante sur la route de la gloire pour atteindre sa forme optimale lors des JO Paris 2024», a commenté le Cnot en précisant que Hafnaoui est accompagné de son entraîneur Jabrane Touili et de son kinésithérapeute Ahmed Ben Dhaou.

Ahmed Ayoub Hafnaoui, rappelons-le est champion olympique du 400m NL et double tenant du titre sur 800m et 1500m. Il détient les meilleurs temps d’engagements sur les 3 courses (400-800 et 1500). Il nagera le 400m le 11 Février, le 800m le 13 et 14 Février et le 1500m le 17 &18 Février 2024.

Notons que la Tunisie sera représentée par deux autres nageurs aux championnats du monde de natation, qui se déroulent jusqu’au 18 février 2024, à Doha, à savoir Ahmed Jaouadi et Toulan Ben Abdelfatteh :

Ahmed Jaouadi :

Ahmed Jaouadi, 18 ans et 9 mois, sera aligné sur le 400m NL après avoir réalisé le minima A exigé par World Aquatics. Ahmed fera ses grands débuts au niveau mondial à Doha.

Toulan Ben Abdelfatteh :

Toulan Ben Abdelfatteh, 17 ans, sera engagée sur les épreuves solo de natation artistique le 4 février. Toulan, a pu figurer au top 16 mondial cette saison lors des étapes de coupe du monde, et a bien mérité sa qualification mondiale, une première pour les sports aquatiques en Tunisie. Nous y reviendrons.