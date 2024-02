Tunisie – Elections locales : 14 délits électoraux présumés seront déférés au parquet

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a signalé 14 délits électoraux présumés au cours de la campagne du second tour des élections locales jusqu’au 2 février. Ces délits présumés seront déférés au parquet, a indiqué dimanche 4 février 2024 Najla Abrougui, membre de l’Isie.

Lors d’une conférence de presse tenue pour annoncer le taux de participation au second tour des élections locales, Abrougui a déclaré que ces délits concernaient «des tentatives de porter atteinte au processus électoral et à l’Isie, de diffuser de fausses nouvelles et de diffamer et insulter des candidats».

Concernant le taux de participation au second tour des élections locales, qui s’établit aux alentours de 12,44%, Abrougui a souligné que ce chiffre préliminaire pourrait être révisé à la hausse.

D’après Tap.