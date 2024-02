Les lagunes tunisiennes affectées par la sécheresse et l’urbanisation chaotique

Les zones humides de Tunisie risquent de s’assécher complètement alors que le pays est confronté à sa sixième année consécutive de sécheresse, avec une hausse des températures, des étés plus longs et moins de pluies. Cet été, les températures ont atteint 49°C dans la capitale Tunis, qui abrite des zones humides vitales pour la faune dans le pays.

Par Ghaya Ben Mbarek

L’impact du changement climatique a accru la pression sur les sources d’eau souterraines déjà épuisées du pays, mais ses zones humides sont également menacées par une urbanisation chaotique croissante, des projets industriels polluants et une vision environnementale floue de l’État.

Les militants ont averti que trois lagons de la capitale Tunis pourraient disparaître après que les températures ont atteint un record de 49°C en juillet.

Un écosystème en danger

La sebkha (lagune) de l’Ariana, qui couvre habituellement plus de 5 000 hectares, est l’endroit où des centaines d’espèces d’oiseaux migrant d’Europe vers le sud du désert du Sahara s’arrêtent pour se reposer et se nourrir.

Cependant, les images des satellites Sentinel 2 de l’Union européenne montrent une réduction choquante de la taille de la lagune entre août 2021 et 2023.

L’écologiste Imen Labidi affirme que la lagune de l’Ariana est interconnectée avec celles de Sijoumi et du Lac de Tunis. Ils seront affectés par l’impact sur l’Ariana, mettant en danger l’ensemble de l’écosystème.

«Ces lagunes sont reliées les uns aux autres et constituent une zone clé pour les oiseaux migrateurs qui vont et viennent entre elles pour se nourrir et dormir», a déclaré Mme Labidi.

La lagune de l’Ariana affectée par la sécheresse de ces six dernières années. Les images des satellites montrent une forte réduction de la taille de la lagune de l’Ariana entre 2021 et 2023.

Après plus de six années de recherches et d’observations de terrain sur la lagune de l’Ariana, Mme Labidi conclut qu’à côté du réchauffement, il faut reconnaître une autre menace qui pèse sur les zones humides : l’urbanisation chaotique. «L’effet du changement climatique est là et nous ne pouvons le nier, c’est sûr, mais les problèmes d’origine humaine tels que l’urbanisation chaotique laissent plus rapidement des traces», a-t-elle déclaré.

Les visiteurs de la lagune de l’Ariana remarqueront un ensemble de constructions et de bâtiments irréguliers, ainsi qu’une grande quantité de déchets domestiques déversés directement dans la lagune. «Les gens doivent savoir que ces zones jouent un rôle énorme dans la protection des quartiers voisins contre les inondations, car elles absorbent l’eau de pluie en plus de leur capacité à alimenter les nappes phréatiques», a déclaré Mme Labidi au National. «Malheureusement, la mentalité des Tunisiens à l’égard de ces lagons, qu’ils considèrent comme sans importance, a créé une charge supplémentaire de déchets polluants.»

La Tunisie est signataire de la Convention de Ramsar sur les zones humides depuis 1981. Cela l’oblige à maintenir des lois nationales visant à mettre fin à la perte mondiale de ces habitats et à les conserver grâce à une utilisation et une gestion rationnelles. «La Tunisie étant signataire du traité Ramsar, elle doit rejeter toute forme d’intervention, y compris l’urbanisation chaotique et certains projets de développement», a déclaré Mme Labidi. Cependant, la Tunisie a seulement signé et non ratifié le traité et n’est donc pas légalement liée par celui-ci en vertu du droit international.

Les avantages de la préservation

Mme Labidi a souligné les nombreux avantages de la préservation des lagons, qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre l’impact du changement climatique en raison de leur capacité à absorber le dioxyde de carbone, qui est environ le double de celle d’une forêt. «Si nous préservons une seule lagune, nous préserverons également plus d’une forêt», a-t-elle déclaré.

Les lagunes abritent également une riche gamme d’espèces animales. Outre les oiseaux migrateurs qui s’y rendent chaque année, elles abritent des insectes, des grenouilles et parfois des poissons.

Mme Labidi a déclaré que la modification des schémas de migration des oiseaux vers le lagon pourrait aider les scientifiques à prédire les impacts plus larges du changement climatique.

Lassaad Akchoumi, 38 ans, a vécu toute sa vie dans une maison située à seulement quelques mètres de la rive ouest de la lagune de l’Ariana. Il raconte qu’au cours des 12 dernières années, la lagune s’est peu à peu transformée en une immense décharge d’eaux usées.

Le lac Sijoumi se réduit comme peau de chagrin. Les flamands roses de moins en moins nombreux à trouver refuge au lac Sijoumi. Lac Sijoumi (Ph. Reuters).

«Avant la révolution, les autorités pompaient de l’eau de mer dans [la lagune], il y avait beaucoup de poissons et les bateaux de pêcheurs y flottaient toute l’année», a déclaré M. Akchoumi au National. «Maintenant, la lagune est devenue une terre nue avec beaucoup de saleté et de déchets», a-t-il ajouté.

Depuis la révolution tunisienne de 2011, le pays est aux prises avec une instabilité politique et économique et les questions environnementales sont moins prioritaires.

M. Akchoumi a déclaré qu’au cours des dernières années, il avait remarqué une diminution du nombre d’oiseaux et une augmentation de la poussière. «Beaucoup d’entre nous ont développé des allergies à cause de la pollution, particulièrement visible par temps venteux», a-t-il déclaré. Davantage d’eaux usées et de déchets domestiques ont été rejetés dans la lagune de l’Ariana à mesure que l’urbanisation augmentait à proximité, a-t-il ajouté.

Cependant, les instances décisionnelles, dont le ministère de l’Agriculture, tentent de dissuader l’expansion des projets de construction que certains investisseurs tentent encore d’imposer dans la région.

Traduit de l’anglais.

Source : The National.