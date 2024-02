Trois startups tunisiennes ont été sélectionnées par Launchpad Agritech

Trois startups tunisiennes ont été sélectionnées pour la 2e édition du programme Launchpad Agritech, programme d’accélération dédié aux startups Agritech africaines. Au total, 13 startups ont été sélectionnées en provenance du Maroc (6), de Côte d’Ivoire (3) et de Tunisie (3), qui sont prêtes à transformer le paysage agricole africain.

Le programme Launchpad Agritech est financé par l’assistance technique du fonds Sanad, géré par Finance in Motion, et réalisé en partenariat avec Domseeds, Lesieur Cristal et Sipra. Il vise à catalyser l’innovation dans le secteur agricole au Maghreb et en Afrique francophone et à relever les défis clés auxquels font face les entreprises du secteur.

Les 13 startups sélectionnés répondent à 5 défis du secteur définis avec les partenaires du programme : 1-Maîtrise des ressources hydriques; 2-Optimisation de l’usage des intrants; 3-Estimation des rendements; 4-Gestion du matériel agricole; et 5- Suivi des élevages avicoles.

Ces 13 startups son Adara, Capture Solutions, Grainothèque et PouliCare (Côte d’Ivoire), AremTech, Atlas Invention, Deepleaf, Korair, PGPR Technologies, Traçagri (Maroc) et Anfa Solutions, InnoROV et Smart Farm (Tunisie).

A travers cette 2e édition, le Launchpad Agritech offre aux startups sélectionnées un accompagnement personnalisé pour définir leur stratégie de croissance, accéder à de nouveaux marchés et collaborer avec des acteurs clés du secteur agro-alimentaire en Afrique francophone.

En intégrant les partenaires Domseeds, Lesieur Cristal et Sipra, le programme garantit l’accès à une expertise sectorielle solide et à des données clés pour le développement de leurs solutions agricoles innovantes.

Le programme offre également l’opportunité aux 13 startups sélectionnées de déployer des pilotes au sein des exploitations de ces trois partenaires pour favoriser la signature de partenariats gagnants-gagnants.

En parallèle, les 13 startups bénéficieront pendant 3 mois d’un accompagnement personnalisé à travers des formations et du coaching en one-to-one pour renforcer leur business model et booster leur potentiel de croissance régionale.

Impact Lab impactlab.africa est un accélérateur africain d’innovation opérant à Casablanca depuis 2015. A travers ses programmes, il accompagne la transformation des entreprises pour leur permettre d’être plus innovantes, plus compétitives et plus durables.

Le fonds Sanad pour les MPME finance les micros, petites et moyennes entreprises et les ménages à faibles revenus au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et dans certains pays d’Afrique subsaharienne par l’intermédiaire de prêteurs locaux qualifiés. Ce fonds favorise ainsi le développement économique et la création d’emplois – y compris l’emploi des jeunes – l’agriculture, le logement abordable et les innovations en matière de finance et de technologies financières.