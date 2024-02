Ciné Rights à Tunis : le cinéma au service des droits de l’homme

La rencontre Ciné Rights dédiée à la sensibilisation aux questions des droits de l’homme se tiendra le samedi 10 février 2024, à partir de 16 heures, à la salle Tahar Cheriaa, à la Cité de la Culture, à Tunis.

Cette rencontre, dirigée par le cinéaste Samer Al-Ammari, est organisée par l’Association tunisienne du cinéma et de la culture, Shashat, en collaboration avec Libya Film Institute, et avec le soutien d’Action For Hope. Elle vise à mettre en lumière le rôle des films comme moyen de sensibilisation aux questions des droits de l’homme.

La rencontre comprend la projection d’une sélection de six courts métrages de Tunisie et de Libye mettant en lumière diverses questions relatives aux droits de l’homme, ainsi qu’une session de discussion avec les cinéastes participants sur la narration des droits de l’homme dans les courts métrages.

Les films au programme sont ‘‘Le prisonnier et le gardien’’ de Muhannad Lamin (Libye); ‘‘Le bus’’ de Malek Majdoub (Tunisie); ‘‘Droits égarés’’ de Mohamed Masli (Libye); ‘‘Touristes hors-saison’’ de Maher El Hasnaoui (Tunisie); ‘‘Le poème noir’’ de Saif Eddine Hammami (Libye); et ‘‘Vision floue’’ de Khaoula Hwiji (Tunisie).