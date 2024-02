Mandat de dépôt contre Sanki Assoudi SG de l’URT de Kasserine

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis, ce vendredi 9 février 2024, un mandat de dépôt contre Sanki Assoudi, secrétaire général de l’Union régionale du travail (URT) de Kasserine.

C’est ce qu’a annoncé Echaab News, organe de presse de la centrale syndicale en précisant que Sanki Assoudi, chef de service au sein de la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA), a été conduit à la prison de la Mornaguia en attendant son procès.

La même source a fait savoir que dans le cadre de cette même affaire, le directeur des ressources humaines devrait être entendu par le juge d’instruction dans une semaine alors que les autres personnes visées par l’enquête ont toutes été libérées.

Rappelons que Sanki Assoudi a été arrêté mardi dernier pour soupçons de corruption administrative à la SNCPA, où il occupe le poste de chef de service et il est notamment soupçonné de falsification de diplômes.

L’UGTT et ses bureaux régionaux ont nié ces accusations et ont dénoncé l’arrestation de Sanki Assoudi, tout en pointant du doigt un acharnement contre les syndicalistes et une atteinte au travail syndical.

