Paris accorde sa citoyenneté d’honneur aux Israéliens et la refuse aux Palestiniens

La Ville de Paris dirigée par la socialiste Anne Hidalgo a attribué, jeudi 8 février 2024, le titre de citoyens d’honneur aux 135 détenus israéliens par le Hamas et les autres groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza (tous, pas uniquement les Franco-israéliens et qu’ils soient civils ou militaires). Par contre, pour les Palestiniens qui subissent un génocide atroce depuis plus de quatre mois, la citoyenneté d’honneur leur a été refusée. Une démonstration de la compassion sélective qui prévaut en Occident.

Par Imed Bahri

La cérémonie s’est déroulée au lendemain d’une célébration nationale en hommage aux Israéliens morts lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre 2023, qui a lieu aux Invalides en présence du président Emmanuel Macron et de la classe politique française.

La maire de Paris a annoncé que cette «protection symbolique» de la «Cité des droits de l’homme» avait été accordée collectivement aux «otages» à la quasi-unanimité des élus locaux, un membre s’étant abstenu d’approuver.

Hidalgo a également déclaré que la ville de Paris allait honorer bientôt les civils palestiniens qui meurent sous les bombardements continus soulignant que leur assassinat viole le droit international et le droit de la guerre. Le conseil municipal a accordé une subvention financière d’une valeur de 100 000 euros à l’organisation non gouvernementale Acted sous forme d’aide d’urgence aux habitants de Gaza.

Deux poids deux mesures

Cependant, les demandes des communistes et des écologistes visant à accorder la citoyenneté d’honneur aux civils palestiniens ont été rejetées par la mairie de Paris.

Cet épisode illustre parfaitement le deux poids deux mesures de la classe politique française toujours prompte à s’émouvoir et à participer à toute action et mobilisation en soutien à Israël et aux Israéliens mais qui deviennent subitement indifférente, sourde et aveugle quand il s’agit de presque 30 000 Palestiniens victimes du génocide israélien à Gaza, des milliers d’enfants orphelins et amputés et d’un territoire réduit en vaste champ de ruine.

Pour le Conseil de Paris, 135 Israéliens détenus par le Hamas sont considérés comme des otages et des héros dont certains ne sont pas des civils mais des militaires israéliens capturés le 7 octobre dans sites militaires. Par contre, les milliers de Palestiniens civils massacrés par Israël n’ont pas droit au même traitement. Quant aux milliers de Palestiniens dont des enfants illégalement arrêtés, séquestrés dans les pires conditions et torturés dans les prisons israéliennes, personne n’en parle. Ce ne sont pas des otages palestiniens de l’Etat génocidaire d’Israël pour mériter la mobilisation et la compassion aux yeux des Occidentaux, y compris des Français qui se targuent d’être les champions de la défense des droits de l’homme… blanc !

La Terre entière est braquée sur 135 Israéliens et tout un peuple qui subit à la fois un génocide, tous les crimes possibles et imaginables et la spoliation de sa terre depuis plus d’un siècle, tout le monde lui tourne le dos.

Il est à signaler que la citoyenneté d’honneur de la ville de Paris est accordée en signe de soutien aux dissidents politiques, aux militants des droits de l’homme et aux journalistes des régimes autoritaires. Depuis son lancement en 2001, elle a été accordée à l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en 2015, à la ville de Kiev en 2022, et aux habitants de la région du Haut-Karabagh qui faisait partie de l’Arménie et qui a été annexée par l’Azerbaïdjan fin 2023.

Hidalgo a rapporté que même si une trêve d’une semaine négociée fin novembre entre Israël et le Hamas a permis la libération de 110 otages, il reste encore 135 détenus dans la bande de Gaza. Elle a souligné que «personne ne peut remettre en question le droit d’Israël à exister», exprimant à nouveau son «espoir de négocier une solution politique basée sur deux États». La maire de Paris a annoncé en présence de cinq membres des familles des détenus et de l’ambassadeur d’Israël que «quatre mois après l’attaque du Hamas, chaque jour supplémentaire de détention réduit malheureusement les chances que les otages restent en vie».

Double standard et compassion sélective

Depuis fin janvier, des photos de ressortissants franco-israéliens toujours détenus par le Hamas dont le nourrisson Kfir Bibas sont accrochées à deux entrées de la mairie de la capitale française. Tous ces propos d’Anne Hidalgo, ces gestes et cette mobilisation prouvent que la priorité pour l’Occident ce sont les détenus israéliens à Gaza. Quant aux victimes palestiniennes du génocide, ils viennent bien après et il ne faut surtout pas parler de génocide israélien! Une accusation sans fondement pour la plupart de ces pays. Un traitement de faveur pour les Israéliens et une indifférence cynique pour la tragédie du peuple palestinien qu’applique la majorité des pays occidentaux mais qui ne supportent pas qu’on les accuse d’appliquer un double standard et de faire preuve de compassion sélective.

Malheureusement dans ce monde injuste, les Palestiniens continueront à être décimés par la machine de guerre israélienne et ceux qui survivent à être la proie de la famine, de la soif et des pires épidémies et le monde dit civilisé continuera à se focaliser sur 135 détenus israéliens et à leur accorder sa priorité absolue et son attention totale.