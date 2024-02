Siliana : Action de reboisement à Bargou by Soli&Green et Tounes Clean Up

Les associations Soli&Green et Tounes Clean Up organisent en partenariat avec la société Maibornwolff une action de reboisement, dimanche 11 février 2024, à Bargou au gouvernorat Siliana.

Le point de départ est prévu au au centre ville à 6h30 et un bus est mis à disposition des bénévoles qui doivent au préalable s’inscrire sur le site dédié, annoncent les deux associations tunisiennes amis de la Terre et de l’environnement.

Depuis leur création, Soli&Green et Tounes Clean agissent pour le climat et la protection de l’environnement et luttent contre les catastrophes environnementales, notamment en organisant des actions de reboisement, de nettoyage, de tri sélectif et de recyclage…

A l’aide de bénévoles engagés, elles ont depuis des années plantés des milliers d’arbres sur des sites ravagés par des incendies et poursuivent ainsi leurs actions pour la faune et la flore et en faveur de la conservation de la nature.

Y. N.