Tunisie : décès du journaliste radio Mouldi Hammami

Le journaliste radio Mouldi Hammami est décédé ce lundi 12 février 2024 à l’aube des suites d’une longue maladie.

Diplômé de l’Institut de presse de Tunis, le défunt avait reçu une vaste formation dans différents pays comme l’Allemagne (Deutsche Welle et Université de Kassel) et l’ex-Yougoslavie (Institut de presse de Belgrade). Il a aussi enseigné différentes formes de journalisme radiophonique à l’Institut de presse et des sciences de l’information (Université de Manouba) : rédaction d’actualités, production radiophonique, rédaction de magazines, programmation en radiodiffusion…

Il a travaillé au service des informations de la Radio nationale dont il prit la direction en 2010. Il a aussi formé de nombreux journalistes radio par l’enseignement académique et la formation directe en studio. Ils ont tous perdu un grand frère, un professeur et un ami, dont la discrétion, la modestie, la disponibilité et la bonhomie étaient exemplaires.

Une cérémonie sera organisée à la mémoire de Mouldi Hammami cet après-midi au siège de la Radio nationale, à l’avenue de la Liberté, à Tunis, vers 13 heures. Et l’inhumation aura lieu au cimetière de Borj El-Amri, après la prière du Âsr.

I. B.