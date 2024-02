Fête Culinaire à Tunis : la grenade et les dérivés de dattes en vedette

La troisième édition de la Fête Culinaire a été organisée le 9 et le 10 février 2024 à la Cité des Sciences de Tunis. Cette année les organisateurs de la Fête ont choisi de mettre sous les projecteurs la grenade et les dérivés de dattes.

Le cœur de l’événement battait au rythme de l’exposition-vente dédiée aux différents produits issus de la grenade. Des artisans passionnés de la région de Testour ont partagé leurs créations, des jus fraîchement pressés, des confitures, des mélasses et des sorbets gourmands, mettant en lumière les multiples facettes de ce fruit emblématique.

Les cooking shows, animés par des chefs de renommée internationale, ont offert un spectacle captivant. Plats et desserts à base de grenades et ses dérivés notamment le poulet à la grenade, la langue d’agneau à la grenade et la mousse grenade ricotta ont émerveillé le public, éveillant les papilles et inspirant les amateurs de cuisine.

Un concours palpitant a mis en compétition trois groupes et neuf candidats talentueux venants des centres de formation en cuisine et pâtisserie. Le défi posé aux jeunes étudiants était de créer le meilleur plat et dessert en utilisant des grenades et des produits dérivés.

Un jury composé de chefs italiens et tunisiens a décerné trois trophées aux gagnants, témoignant de l’excellence et de la créativité présentes dans chaque assiette.

Dans une ambiance conviviale, une artisane de Testour, Asma Rouissi, a préparé en direct le plat traditionnel «Rechta Hloua», en incorporant dans la recette des arilles et de la mélasse de grenades, captivant l’attention des visiteurs et partageant un savoir-faire culinaire authentique. Les saveurs uniques des plats à base de grenade ont conquis les palais, créant une expérience mémorable pour tous les participants.

Par ailleurs, une collaboration entre le Gidattes et l’Institut aux métiers du tourisme (IMM) et la Cité des sciences avec l’appui du Pampat, a permis d’organiser des ateliers ludiques de goûters pour enfants à base de dérivés de dattes. Plus de 200 enfants accompagnés par leurs enseignants et certains parents venus de différentes régions de la Tunisie ont assisté à des démonstrations de préparation de recettes délicieuses et facile à réaliser à base de poudre, de sirop et de pâte de datte.

Les différentes étapes de préparation de plusieurs recettes notamment des cookies, des cakes et des brownies et d’autres friandises riches en saveurs ont été présentées. Après chaque démonstration, les élèves de différentes écoles, ont eu l’occasion de déguster ces délicieuses créations, découvrant ainsi de nouvelles saveurs.

À la fin de chaque session, tous les enfants ont reçu des livrets recettes contenant les recettes présentées pendant les démonstrations, afin de pouvoir partager ces découvertes culinaires avec leurs familles et de les reproduire à la maison.

La fête culinaire a été une occasion renouvelée pour valoriser l’offre tunisienne en produit du terroir et présenter les différentes manières de les intégrer dans la gastronomie.

Cet événement a été organisé dans le cadre de la promotion de ces produits, le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat), financé par le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération Suisse (Seco) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi), en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture, le Groupement interprofessionnel des fruits (Gifruits) et le Groupement interprofessionnel des dattes (Gidattes).

Communiqué.