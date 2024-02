Rencontre à Sousse sur la chirurgie de l’œsophage et de l’estomac

La Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (STCL) organise sa journée scientifique d’hiver sur le thème de la chirurgie de l’œsophage et de l’estomac, le 17 février 2024, à l’hôtel Marhaba Palace à Sousse.

Au programme, des conférences et des ateliers animés par des sommités internationales notamment le Pr Juan Santiago Azagra du Luxembourg, membre de l’Académie nationale de chirurgie française et le Pr Philippe Hauters de Belgique.

Ces évènements scientifiques sont devenus un rendez-vous annuel qui réunit des chirurgiens tunisiens, maghrébins, africains et européens pour enrichir leurs connaissances scientifiques et échanger leurs expériences.

Cette journée comprendra également une exposition des dernières nouveautés et instruments médicaux destinés à la chirurgie laparoscopique et générale.

La STCL est une association scientifique tunisienne présidée par Pr Ali Benali et qui contribue à l’enseignement et à la formation visant le développement de la chirurgie en général et de la chirurgie laparoscopique en particulier.

Site du congrès.