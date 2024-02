Ennahdha : «Des doutes existent sur l’intégrité et la transparence des élections à venir»

A l’issue de la réunion de son bureau exécutif organisée hier, le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué, ce jeudi 15 février 2024, dans lequel, il a notamment évoqué la prochaine échéance électorale, estimant que des «doutes existent sur l’intégrité et à la transparence des élections à venir».

Le parti islamiste estime «qu’il est plus important de fournir les conditions requises à la prochaine échéance électorale, que d’annoncer qu’elle se tiendra dans les délais», en référence à la présidentielle, et considère de ce fait, «qu’à ce jour, il n’y a aucune preuve que le peuple tunisien pourra faire un choix libre, démocratique et véritablement pluraliste»

Sur un autre plan, Ennahdha a réaffirmé sa solidarité avec les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État qui sont en grève de la faim depuis lundi dernier et a appelé à leur libération immédiate.

«Nous appelons à la clôture du dossier présumé de complot et à la libération de tous les détenus politiques et prisonniers d’opinion et dénonçons la poursuite des arrestations, des procès, des restrictions des droits et libertés et la fabrication de dossiers contre les opposants politiques», lit-on encore dans le communiqué du parti de Ghannouchi.

Y. N.