Tunisie : Fethi Zouhaier Nouri nouveau Gouverneur de la BCT

Nommé Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri qui succède à Marouane Abassi, a prêté serment ce jeudi 15 février 2024 devant le président de la République au palais de Carthage.

Universitaire, chercheur et ancien membre du conseil d’administration de la BCT, Fethi Zouhaier Nouri est titulaire d’un mastère en économie spécialité planification de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, d’un Doctorat en Finance industrielle et en économie énergétique à ainsi qu’en science économie.

Fethi Zouhaier Nouri succède à Marouane Abassi dont le mandat est arrivé à terme.

Y. N.