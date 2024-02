La BEI a financé des projets en Tunisie pour un montant de 92 M€ en 2023

La Banque européenne d’investissement (BEI), à travers sa branche de développement EIB Global, a accordé à la Tunisie un financement d’un montant total de 92 millions d’euros (M€) en 2023, axé sur la construction d’écoles, l’interconnexion électrique avec l’Europe et le soutien aux micro-entrepreneurs, en partenariat avec la Commission européenne.

L’année 2023 a également vu une augmentation de 47% des décaissements pour des projets clés de développement, totalisant 172 M€, contre 117 M€ en 2022. Cette tendance à la hausse des décaissements reflète la mobilisation accrue de l’assistance technique dans le cadre de l’Initiative pour la résilience économique, qui facilite l’utilisation rapide et l’efficace des fonds, a indiqué la BEI dans un communiqué de presse, jeudi 15 février 2024.

La BEI a également noté qu’elle a apporté une expertise technique et un appui sectoriel, notamment à travers les fonds de soutien de l’Union européenne, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, des transports et des réseaux électriques.

Grâce à cette coopération, l’Office national de l’assainissement (Onas) a reçu 1,2 M€ pour renforcer ses infrastructures d’assainissement, une étape importante vers l’amélioration des services de traitement de l’eau.

Dans le secteur des transports, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a reçu 1 million d’euros pour électrifier ses trains et promouvoir des solutions de mobilité plus propres.

En outre, un projet hydroélectrique pionnier de pompage-turbinage a été soutenu à hauteur de 1,5 M€, soulignant l’engagement de l’UE et de la BEI à promouvoir le déploiement de technologies énergétiques innovantes et durables.

S’adressant jeudi à la presse, Jean-Luc Révéreault, chef de la représentation de la BEI en Tunisie, a souligné que son institution «se positionne plus que jamais comme un partenaire fiable de la Tunisie, se mobilisant pour relever les défis auxquels le pays est confronté, comme l’alimentation, la sécurité, l’indépendance énergétique et l’accès à l’éducation. Le soutien aux entrepreneurs reste l’une des priorités de la Banque, a-t-il ajouté.

«L’économie tunisienne ne peut être relancée qu’en investissant dans des infrastructures durables et résilientes et en mobilisant le secteur privé autant que possible», a déclaré Révéreaults.

«Soutenir une économie résiliente et inclusive est au cœur de notre mission à la BEI. En 2023, nous avons poursuivi notre mobilisation en Tunisie en apportant 92 millions d’euros pour la création d’infrastructures éducatives innovantes et un soutien vital aux micro-entrepreneurs. Ces initiatives sont essentielles au développement durable du pays et nous sommes déterminés à poursuivre et à étendre ce soutien en 2024», a souligné Nicola Beer, vice-présidente de la BEI.