La Jordanie et la Tunisie discutent de coopération dans le domaine du tourisme

Bahjat Hamdan, vice-président de la Chambre de commerce d’Amman, s’est entretenu avec Mohamed Ali Ben Habib, chef de mission adjoint de Tunisie en Jordanie, dans le but de renforcer les liens touristiques bilatéraux entre les deux pays, a annoncé l’agence jordanienne Petra, lundi 19 février 2024. (Illustration : Petra/Dougga).

Au cours de la réunion, Hamdan a souligné la nécessité de rationaliser les flux touristiques entre la Jordanie et la Tunisie et de promouvoir le tourisme, en tirant parti des entreprises spécialisées dans les deux pays pour augmenter les arrivées en Jordanie et en Tunisie.

Un point clé de la discussion a été la nécessité d’une approche systématique, comprenant le suivi et l’évaluation des visites mutuelles, l’activation d’accords de coopération et l’exploitation des opportunités dans les secteurs touristiques des deux pays.

Hamdan a souligné l’importance de créer davantage de compagnies aériennes pour faciliter le transport touristique, ce qui non seulement augmenterait la compétitivité mais pourrait également réduire les prix des billets.

En outre, il a été question d’encourager les compagnies aériennes à opérer des vols à bas prix entre les deux pays.

A cet effet, des dispositions ont été prises pour qu’une délégation d’agents de voyages et de tourisme jordaniens se rende en Tunisie après le Ramadan, dans le but de leur faire découvrir les différentes attractions et opportunités touristiques disponibles en Jordanie.

Ben Habib a, pour sa part, salué les solides relations bilatérales entre les deux pays et souligné l’importance d’une plus grande coopération et collaboration dans divers secteurs, dont le tourisme. Il a ensuite affirmé l’engagement de l’ambassade de Tunisie à promouvoir les échanges touristiques entre les deux pays dans le but d’attirer un plus grand nombre de visiteurs dans les deux sens.