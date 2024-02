Affaire BNA : De nouvelles arrestations sur fond de suspicions de corruption

De nouvelles arrestations ont été menées, mardi 20 février 2024, dans le cadre de l’enquête ouverte pour suspicions de corruption financière et administrative à la Banque nationale agricole (BNA).

Citant Mohamed Zitouna, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mosaïque FM indique qu’un ancien directeur général et un directeur général adjoint de la de la BNA ainsi qu’un ancien secrétaire général du principal syndicat de la banque (actuellement à la retraite) ont été placés en garde à vue pour une période de 5 jours.

L’ancien SG du syndicat, aurait obtenu plusieurs prêts sans garanties et sans respect des procédures légales, et ce, à l’aide de l’ancien directeur général et du DGA.

La même source a ajouté que le Parquet a également autorisé le placement en garde à vue d’un employé de la Banque ainsi que d’une femme, qui a obtenu, avec l’intervention de ce dernier, un crédit sans respect des procédures légales et qui ne l’a pas restitué. Elle aurait par ailleurs récemment saisi le comité de conflits, et ce, après l’ouverture de ladite enquête.

L’unité nationale d’investigation des crimes financiers complexes d’El-Gorjani a par ailleurs été chargée de poursuivre les investigations en cours.

Y. N.