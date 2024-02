Tunisie : Nouveau mandat de dépôt contre Abir Moussi

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a fait l’objet d’un mandat de dépôt dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Poursuivie sur la base de l’article 24 du décret 54, Abir Moussi a comparu ce mercredi 21 février 2024 devant le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Tunis : «son audition a duré de longues heures, et ce de 9h à 18h», a précisé Me Ali Bejaoui Tayachi membre du comité de défense et dirigeant du PDL.

«Nous allons continuer à défendre les droits, les libertés et les principes», a-t-il ajouté, en affirmant que l’avocate et président du Parti destourien garde le moral malgré l’émission de ce nouveau mandat de dépôt.

«Elle n’a pas été surprise par cette décision car elle sait pertinemment qu’elle est visée par un procès politique dans le but de l’exclure de la prochaine présidentielle…», a encore ajouté l’avocat.

