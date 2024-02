Tunisie : renouvellement de la concession «Sidi El Kilani»

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté le projet de loi n°2023/53 portant approbation de l’accord portant concession d’exploitation d’hydrocarbures «Sidi El Kilani» dans le gouverneur de Mahdia et de ses annexes, signé le 6 février 2023 entre l’État tunisien et la Société tunisienne des activités pétrolières (Etap).

Le projet de loi a été adopté hier, mercredi 21 février 2024, en séance plénière, par 120 voix pour et 2 contre.

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a décidé de renouveler la concession avec l’Etap après son expiration le 24 décembre 2022 au vu de ses performances et afin de maintenir et développer la production d’hydrocarbures du pays.

Des études économiques ont montré que la rentabilité nette de cette concession est estimée à 26,4 millions de dollars et la production récupérable est estimée à environ 2,061 millions de barils de pétrole.

Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, a répondu aux propos des députés en soulignant que les secteurs relevant de son ministère représentent les deux tiers du PIB, ajoutant que l’Etat attache autant d’importance au secteur public qu’au secteur privé.

Evoquant le désir d’attirer davantage d’investissements étrangers, elle a souligné que le ministère travaille actuellement à l’amélioration du cadre juridique des secteurs de l’énergie et des mines, ainsi qu’à la révision de la loi sur les investissements.

Le ministère de l’Industrie cherche également à rationaliser l’utilisation de l’énergie, à promouvoir les énergies alternatives et à assurer la sécurité énergétique du pays, a-t-elle indiqué.

«L’objectif est de garantir 60 voire 80% des besoins énergétiques du pays grâce à l’utilisation d’énergies alternatives (énergies renouvelables, hydrogène vert, etc.)», a-t-elle ajouté, soulignant l’importance de tirer les leçons des expériences d’autres pays dans ce domaine.

Il convient de rappeler à ce propos que la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en Tunisie est de seulement 4,1% (Source : Bilan énergétique 2021) et que leur part dans le mix énergétique national est de 3%. Concernant la stratégie nationale visant à garantir l’indépendance énergétique et à atteindre la neutralité carbone, le ministre a souligné que l’objectif est de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 46%.