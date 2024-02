Tunisie : Le SNJT déplore le décès de la journaliste Elhem Djemai

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce samedi 24 février 2024, le décès de la journaliste de la Télévision nationale Elhem Djemai.

Figure emblématique dans le paysage médiatique tunisien, Elhem Djemai a présenté le journal télévisé en langue française pendant de nombreuses années et a collaboré avec plusieurs médias, en travaillant notamment comme reporter pour la chaîne d’information américaine CNN, où elle a réalisé une série de reportages et d’enquêtes.

Elhem Djemai, engagée aux côtés des associations caritatives, a également fondé et présidé une association pour les malades atteints de Parkinson, qu’elle a baptisé l’Association Ghazi Djemai pour le Parkinson Tunisie, en hommage à son frère, Ghazi Djemai.

«Une battante s’en va… Celle qui brillait par sa prestance, sa télégénie, et surtout sa maîtrise de la langue, et sa capacité de mémorisation. J’ai nommé Elhem Jemai.. J’ai souvent présenté avec elle en duo le journal télévisé, un pur moment de plaisir, elle était à l’aise et débitait son texte fluently comme elle aimait le dire, sans omettre de placer sa touche personnelle, empreinte de virtuosité et de glamour. Repose en paix Elhem, tu resteras dans notre mémoire, et celle de tous tes collègues et compagnons de route, Kamel Cherif, Hassine Bettaieb, Ridha Bouguezzi, Haythem Lasram, Lilia Debbiche, Samira Mahdaoui, et j’en oublie, tout comme les Tunisiens qui te regardaient avec plaisir, et admiration, ne t’oublieront pas», a commenté Séjir Chebil en hommage à Elhem Djemai.

Y. N.