Tunisie : Me Dalila Ben Mbarek entre en grève de la faim sauvage

L’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek est entrée en grève de la faim sauvage pour dénoncer la condamnation de son frère Jawher Ben Mbarek à une peine de 6 mois de prison ferme suite à une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

En détention depuis une année dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Jawher Ben Mbarek a été poursuivi par l’Isie suite à ses déclarations relatives aux élections, et a écopé d’une peine de six mois de prison, ce samedi 24 février 2024, alors que son comité de défense avaiT demandé le report de l’audience car il était incapable de se déplacer au tribunal vu qu’il est en grève de la faim depuis près de deux semaines.

Dalila Ben Mbarek Msaddek a dénoncé l’absence d’un procès équitable et un véritable acharnement et a alors décidé d’entamer une grève de la faim sauvage : «sans eau, ni nourriture, ni médicaments et ce pour contester cette décision émise contre Jawher par la chambre correctionnelle.. Je dénonce un déni de justice et l’empêchement d’un citoyen de se défendre lors d’un procès … Je conteste l’état de la justice en Tunisie, cela devient insupportable…. Faire face à cette situation est une douleur plus forte que celle de la grève que je vais observée jusqu’à la levée de cette injustice…».

