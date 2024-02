Tunisie : Sanctions contre le chauffeur de bus dénoncé pour usage de téléphone au volant

La Société régionale de transport de Bizerte (SRTB) a annoncé, ce lundi 26 février 2024, que des mesures disciplinaires ont été prises contre le chauffeur de bus qui a fait usage de son téléphone au volant.

Tout en qualifiant ce dangereux comportement de totalement irrespectueux et irresponsable, la SRTB a fermement dénoncé le dépassement commis par le chauffeur qui a été filmé et dénoncé via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, et a présenté, à cet effet, ses excuses à tous ses clients et à l’opinion publique

La Société a par ailleurs appelé ses employés à s’en tenir à la discipline et au respect du code de la route afin de préserver la sécurité des voyageurs, estimant que le comportement dudit chauffeur, bien qu’isolé, est totalement injustifiable, soulignant qu’elle ne tolère aucun dépassement.

Y. N.