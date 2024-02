Don japonais à la Tunisie de deux bateaux de surveillance de la pêche illégale

La cérémonie d’inauguration des deux navires construits dans le cadre du projet de don entre les gouvernements du Japon et de la Tunisie s’est tenue lundi 26 février 2024 au port de La Goulette, en présence de Abdelmonem Belati, ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Osuga Takeshi, ambassadeur du Japon en Tunisie et Miayata Mayumi, représentante résidente de la Jica en Tunisie.

D’un coût de 1,2 milliard de yens japonais, soit l’équivalent d’environ 25 millions de dinars (MDT), les deux navires baptisés respectivement «Hannibal 3» et «Hannibal 4» sont fournis au ministère de l’Agriculture pour assurer des opérations de surveillance de la pêche illégale sur les côtes tunisiennes, conformément aux exigences nationales et internationales de contrôle.

En effet, ces navires vont doter la direction générale de la pêche et de l’aquaculture de moyens qui lui seront propres pour contrôler et surveiller les bateaux de pêche de pavillon tunisien et promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques dans les eaux tunisiennes.

«Dans le cadre de la coopération commune et continue entre les deux pays, nous recevons aujourd’hui deux navires de contrôle qui vont appuyer les efforts de l’Etat pour lutter contre toutes les formes de pêche anarchique et préserver la richesse halieutique nationale», a déclaré M. Belati, lors de cette cérémonie.

M. Osuga a indiqué, de son côté, que «le contrôle de la pêche illégale a été renforcé dans la communauté internationale ces dernières années» et que «la Déclaration de Tunis adoptée lors de la Ticad 8 en 2022 a souligné l’importance de promouvoir les efforts pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN)». Soulignant l’importance de la lutte contre la pêche INN pour des raisons environnementales, sociales, commerciales et juridiques, l’ambassadeur a exprimé son souhait «que les deux nouveaux navires aideront à renforcer les capacités tunisiennes à faire face efficacement à ce défi.»

Ce projet s’inscrit dans la dynamique d’une longue coopération entre les gouvernements du Japon et de la Tunisie et d’une étroite collaboration entre la Jica et le ministère de l’Agriculture, pour le développement de l’industrie de la pêche dans la région.

Le Japon est engagé depuis de nombreuses années à la préservation et à l’exploitation des riches ressources marines de la Tunisie à travers la construction des navires de recherche et de surveillance dans le domaine de la pêche, la fondation d’une école de pêche à Bizerte, ainsi que par le biais de la coopération technique.

Il est attendu que la Tunisie, en coopération avec la communauté internationale, renforce son application contre la pêche INN afin de conserver les riches ressources marines de la Tunisie et de développer une industrie de la pêche responsable et durable.

Communiqué.