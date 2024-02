Rabie Majidi : «La location d’un avion par Syphax à un transporteur nigérian est légale»

La location d’un avion par Syphax Airlines à un transporteur nigérian est légale et a été réalisée dans le respect des conditions de renouvellement de son autorisation, a déclaré le ministre des Transports Rabie Majidi.

Ces précisions ont été présentées par Majidi dans sa réponse à une question de la députée Fatma Mseddi lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), mardi 27 février 2024.

S’adressant au ministre des Transports, Mseddi a déclaré que l’opération de location n’est pas conforme à la législation en vigueur, l’appelant à assumer sa responsabilité dans cette affaire, actuellement sous enquête.

Mseddi a également soulevé un certain nombre de points, notamment le fait que le transporteur continue d’opérer malgré sa suspension il y a six mois, le fait qu’il a obtenu l’autorisation du ministère des Transports pour louer illégalement les avions, le fait qu’il emploie des compétences étrangères, ainsi que sur les prérogatives du directeur général de l’aviation civile.

Majidi a souligné que l’opération en question, qui a été réalisée dans le respect des dispositions nationales et internationales, a été possible grâce au fait que l’avion loué est immatriculé au registre tunisien des aéronefs civils et porte la marque de la société.

Commentant la suspension des activités de Syphax depuis six mois, Majidi a indiqué que la compagnie avait déjà opéré deux vols dans le cadre des deux dernières licences d’exploitation.

Quant à l’emploi d’un équipage nigérian, Majidi a indiqué que cette question est conforme à la loi, notamment à l’arrêté du ministre du Transport et de la Logistique du 5 novembre 2020.

D’après Tap.