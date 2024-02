Tunis abrite les 16e Journées de l’écoconstruction et de l’innovation

Les 16e Journées de l’écoconstruction et de l’innovation se sont ouvertes mercredi 28 février 2024 à Tunis sous le thème «Transition écologique : opportunités pour le secteur de la construction, opportunités pour la Tunisie».

Le salon se déroulera jusqu’au 29 février, avec la participation de près de 35 exposants et professionnels, parmi lesquels des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des promoteurs immobiliers, des artisans et des industriels.

Organisée par Invest Consulting N.A. au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), le salon propose «des solutions innovantes et concrètes d’écoconstruction et d’éco-gestion des bâtiments et des habitats», permettant aux visiteurs de découvrir diverses aspects de la construction durable, notamment avec l’utilisation de nouveaux produits écologiques locaux.

«Certains textes législatifs relatifs à la réglementation thermique dans les bureaux, résidences et immeubles appartenant aux ministères de la santé et du tourisme ont été révisés», Sondes Béji Karim, chef d’unité à la Direction générale du génie civil (DGBC) au ministère de l’Equipement public, a déclaré à l’agence Tap. Elle a indiqué que des changements ont été apportés aux lois sur l’efficacité énergétique et l’utilisation de matériaux écologiques.

De son côté, le directeur du transfert technologique et de l’innovation au Centre international des technologies environnementales (Citet), Fadhel Mhiri, a noté que le centre a mis en place un réseau d’experts en éco-construction, ajoutant qu’il a également développé un projet en partenariat avec l’Italie pour produire des matériaux de construction à partir de déchets alimentaires et végétaux.

Par ailleurs, le directeur de l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis (Enau), Fakher Kharrat, a indiqué que la participation à cette exposition vise à inciter les citoyens à opter pour l’habitat écologique, appelant à une révision de la législation en vigueur pour promouvoir une approche écologique dans le secteur de construction. Il a déploré la faible adoption des matériaux de construction écologiques par les Tunisiens en raison des craintes liées à l’utilisation de nouveaux produits et à leur coût.

D’après Tap.