Un pavillon Tunisie au salon Libya Build 2024

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) coordonne la participation des entreprises tunisiennes à l’exposition Libya Build, prévue au parc des expositions international de Tripoli en Libye, du 29 avril au 2 mai 2024.

Cet événement international d’envergure est dédié à tous les acteurs du secteur de la construction (architecture, ingénierie, construction, génie civil, environnement…), ainsi que de l’aménagement et de la décoration d’intérieur.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cet événement au sein du pavillon national sont invitées à soumettre leurs formulaires de participation à travers la plateforme e-cepex au plus tard le 7 mars 2024.

Libya Build rassemble des professionnels de l’industrie, des experts, des acheteurs, des distributeurs et des décideurs clés des secteurs public et privé d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Plus de 14 000 décideurs, concessionnaires, distributeurs, revendeurs, administrateurs, chefs de département, directeurs des achats et professionnels de l’industrie assisteront à l’événement pour rechercher les meilleurs produits et services pour leur entreprise. Prennent part ay salon plus de 300 des plus grandes entreprises du bâtiment, de la conception et de la construction sur la principale plateforme commerciale de la région.

I. B.