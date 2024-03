Révélation : Des militaires américains combattent dans les tunnels de Gaza

Aaron Bushnell, le militaire américain qui s’est immolé par le feu dans la matinée du dimanche 25 février 2024 devant l’ambassade israélienne à Washington s’est confié à un ami proche peu avant de passer à l’acte en affirmant que l’armée américaine participait à la guerre à Gaza aux côtés de l’armée israélienne notamment dans les combats dans les tunnels, le jeune homme tenait les informations de son poste d’analyste au sein des services de renseignement de l’armée de l’air américaine.

Par Imed Bahri

On savait déjà et ce depuis le mois d’octobre 2023 que les États-Unis envoyaient énormément d’armes à Israël et que ceci se poursuit. On savait que les États-Unis soutiennent financièrement Israël dans cette guerre sanglante en l’arrosant de milliards de dollars. On savait que le renseignement américain était mobilisé et que des militaires de haut rang ont été envoyés pour conseiller et encadrer Tsahal dont cinq généraux américains 4 étoiles (quatre en fonction et un à la retraite). Cependant, les informations dévoilées par Aaron Bushnell à l’un de ses amis proches la veille de passer à l’acte sont des révélations de taille.

Ces révélations ont été dévoilées par l’ami en question au quotidien américain New York Post dans un article intitulé «L’aviateur américain Aaron Bushnell a affirmé avoir des informations classifiées sur les forces américaines combattant dans les tunnels de Gaza la nuit avant de s’immoler par le feu.»

L’armée américaine impliquée dans le génocide en Palestine

«Aaron Bushnell a affirmé qu’il avait connaissance du secret que des troupes américaines combattent dans les tunnels du Hamas sous Gaza quelques heures seulement avant de s’immoler par le feu dans un acte de protestation extrême contre Israël, a déclaré mardi un ami proche au Post», écrit le New York Post. Le quotidien américain poursuit: «L’aviateur de 25 ans qui a servi dans la 70e Escadre de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de l’armée de l’air a déclaré qu’il disposait d’une autorisation top-secrète pour obtenir des données de renseignement militaire lors de l’appel à son ami samedi soir». «Il m’a dit samedi que nous avions des troupes dans ces tunnels, que ce sont des soldats américains qui participaient aux tueries», a affirmé l’ami dont les liens avec Bushnell ont été vérifiés par le New York Post.

Mémorial à la mémoire de Bushnell devant l’ambassade d’Israël à Washington DC. Bushnell mettant le feu à son corps devant l’ambassade d’Israël à Washington DC.

L’ami du défunt aviateur poursuit en évoquant la nature du travail de Bushnell: «Son travail consistait à traiter des données de renseignement. Une partie de ce qu’il traitait avait à voir avec le conflit israélien à Gaza. L’une des choses qu’il m’a dit et qu’il avait sur son bureau c’est que l’armée américaine était impliquée dans les génocides en cours en Palestine».

Il affirme que son ami en savait davantage mais ne lui avait pas tout dévoilé: «Il m’a dit que nous avions des troupes sur le terrain, vous savez, qui étaient là et tuaient un grand nombre de Palestiniens. Il y a tout simplement trop de choses que je ne sais pas mais je peux vous dire que le ton de sa voix contenait juste quelque chose qui me disait qu’il avait peur. Je n’ai jamais entendu ce ton sortir de sa bouche», a déclaré le copain.

Un enfant de l’Amérique meurt pour la Palestine

Dimanche 25 février, avant de passer à l’acte et de mourir, Aaron Bushnell publie sur Facebook: «Beaucoup d’entre nous se demandent ‘‘Qu’aurais-je fait si j’étais vivant durant l’esclavage? Ou durant la ségrégation raciale aux États-Unis? Ou durant l’apartheid? Que ferais-je si mon pays était en train de commettre un génocide?’’ La réponse est, vous le faites. En ce moment même».

Hélas, le jeune homme de 25 ans qui avait une véritable conscience et était profondément humain est mort à la fleur de l’âge, et les génocidaires que se soit les Israéliens et leurs complices américains poursuivent leur génocide. Ce tragique destin est celui d’un enfant de l’Amérique qui a découvert la face sombre de son pays qui est bien loin du visage avenant que veut faire véhiculer ce pays en jouant perpétuellement aux champions de la démocratie, des libertés et des droits humains. Le défunt Aaron Bushnell a découvert ce que nous savions, nous, depuis longtemps, à savoir que tout cela n’avait rien à voir avec la réalité.