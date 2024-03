Élu à la CPI, le juge tunisien Haykel Ben Mahfoudh prête serment

Le juge tunisien Haykel Ben Mahfoudh élu juge à la Cour pénale internationale (CPI) en décembre dernier, a prêté serment ce vendredi 8 mars 2024, lors d’une cérémonie tenue au siège de la Cour à La Haye aux Pays-Bas.

Élu pour un mandat de neuf Haykel Ben Mahfoudh Professeur de droit international à l’Université de Tunis El Manar, a obtenu son doctorat en droit international humanitaire à l’Université de Carthage en 2005 et a occupé plusieurs postes de direction. Il a aussi occupé les postes de consultant et de conseiller dans de nombreuses organisations internationales.

Lors de la prestation de serment, le juge Haykel Ben Mahfoudh a un pris un engagement solennel en déclarant : « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. »

Notons que Haykel Ben Mahfoudh et les 5 autres juges juges (Keebong Paek, Erdenebalsuren Damdin, Iulia Motoc, Nicolas Guillou et Mme Beti Hohler) qui ont prêté serment, ce jour, ont été élus, en décembre dernier, à l’issue des élections organisées lors de la 22e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale.

La Présidente de l’AEP, S.E. Mme Päivi Kaukoranta, a souhaité la bienvenue aux nouveaux juges de la Cour en ces termes : « Honorables juges, la tâche qui vous attend est formidable, mais vous n’empruntez pas ce chemin seuls. Même si la Cour reste une institution relativement jeune sur la scène internationale, elle a rapidement mûri et assuré sa place dans l’ordre mondial. L’Assemblée des États parties se tient à vos côtés dans la poursuite incessante de la justice et de l’éradication de l’impunité. »

Y. N.