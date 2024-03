Les économies africaines face à l’urgence de la transformation numérique

Les décideurs politiques, les entrepreneurs et les acteurs de la société civile en Afrique doivent placer la transformation numérique au cœur de leur agenda de développement, afin de libérer tout son potentiel, transformer les défis en opportunités, les obstacles en avancées et les rêves en réalité.

Par Yahya Ould Amar *

Il est indéniable que dans les sphères économiques et politiques mondiales, certains agendas prédominent, dictant souvent les orientations et les priorités des politiques publiques et des investissements. Ces agendas, qu’ils soient politiques, économiques, financiers ou liés à la transition énergétique, sont façonnés par les grandes puissances économiques et scrupuleusement promus voire imposés par les institutions internationales. Pourtant, aujourd’hui, nous devons reconnaître que ces agendas ne sont pas alignés avec les intérêts, les réalités et les défis spécifiques auxquels est confrontée l’Afrique, telle que la transformation numérique.

Dans un monde qui avance à pas de géant dans l’ère numérique, l’Afrique ne peut se permettre d’être laissée pour compte. La transformation numérique n’est pas seulement une question économique, c’est aussi une question de survie pour l’Afrique.

Ainsi, il devient impératif pour les décideurs politiques, les entrepreneurs et les acteurs de la société civile de placer la transformation numérique au cœur de leur agenda de développement.

Dans cette ère de révolution technologique sans précédent, l’Afrique se trouve à la croisée des chemins. Devant elle se dresse une opportunité historique : celle d’embrasser pleinement la transformation numérique pour libérer tout le potentiel du continent, transformant les défis en opportunités, les obstacles en avancées et les rêves en réalité.

Un impératif du développement

La révolution numérique, loin d’être une simple évolution technologique, est un véritable catalyseur de changement et du développement économique. Elle redéfinit la façon dont nous travaillons, consommons, communiquons et même pensons. Dans ce contexte, l’Afrique se trouve à un carrefour critique, où les décisions qui sont prises aujourd’hui par ses dirigeants façonneront son avenir économique.

La numérisation offre des opportunités considérables pour moderniser le tissu productif, les infrastructures et les services. De la santé à l’éducation en passant par l’industrie, les transports et l’administration publique, la digitalisation améliore l’efficacité, fait baisser les coûts, réduit la corruption et accroît l’accessibilité aux services pour tous.

La transformation numérique est un levier puissant pour renforcer la compétitivité des économies africaines. En investissant dans la transformation numérique de tous les secteurs, en embrassant des technologies clés telles que l’intelligence artificielle, la blockchain, l’Internet des objets, la réalité virtuelle, les pays africains pourraient saisir des opportunités économiques extraordinaires et prospérer dans cette nouvelle ère numérique.

La transformation numérique favorise l’émergence de nouveaux secteurs d’activité, stimulant ainsi la diversification de l’économie nationale. De l’intelligence artificielle à la réalité virtuelle, en passant par l’e-commerce et les technologies de la santé, cette révolution technologique ouvre la voie à un éventail infini de possibilités économiques. Par conséquent, elle crée de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités d’investissement et de nouveaux débouchés pour les entreprises, contribuant ainsi à dynamiser la croissance économique.

La transformation numérique induit une demande croissante en compétences numériques, générant ainsi des perspectives d’emploi inédites. Les métiers de demain se caractérisent par leur forte composante technologique, nécessitant entre autres, des compétences en programmation, en analyse de données, en cybersécurité. Par conséquent, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de formation et de reconversion professionnelle, permettant aux personnes de s’adapter aux exigences d’un marché du travail en mutation permanente.

La transformation numérique favorise l’essor de l’entrepreneuriat et de l’innovation, en offrant des opportunités d’accès au marché plus équitables et des coûts de démarrage réduits. Les start-ups et les petites entreprises peuvent ainsi concurrencer les géants de l’industrie grâce à leur agilité et à leur capacité à innover rapidement.

La transformation numérique accroît l’efficacité et la productivité des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Grâce à l’automatisation, à l’intelligence artificielle et à l’analyse de données, les processus de production peuvent être optimisés et rationalisés, permettant ainsi aux entreprises d’améliorer leur compétitivité sur les marchés. La numérisation des chaînes d’approvisionnement offre la possibilité de réduire les coûts et les délais, tout en améliorant la qualité et la flexibilité des produits.

Grâce à l’accès à des plateformes de collaboration et de partage de connaissances, les entreprises peuvent coopérer avec des partenaires locaux et internationaux pour développer de nouvelles solutions adaptées aux besoins du marché. Aussi, l’émergence de marchés en ligne offre un moyen de commercialisation directe et efficace pour les produits locaux, permettant ainsi aux entreprises d’atteindre de nouveaux clients, partout dans le monde et de stimuler leur croissance, en raison de la démocratisation de l’accès aux marchés mondiaux.

La transformation numérique permet de repenser les modèles d’affaires traditionnels et d’explorer de nouveaux horizons.

Eviter un déclin irréversible

Les économies qui ignorent les impératifs de la transformation numérique se condamnent à l’obsolescence. Dans un environnement où la technologie façonne les règles du jeu économique, les entreprises et les industries qui ne s’adaptent pas aux nouvelles réalités numériques risquent d’être à la traine, dépassées par leurs concurrents plus agiles et plus innovants. Ainsi, elles se retrouveront exposées à un risque de désuétude et de déclin irréversible avec une marginalisation sur la scène internationale.

La non-adoption de la transformation numérique expose à des risques majeurs en termes d’emploi et de compétences. En négligeant les opportunités offertes par la révolution numérique, les entreprises et les travailleurs unis dans le succès et dans l’échec, se privent d’une source importante de création d’emplois et de développement de compétences. De ce fait, ils s’exposent à un risque de chômage structurel et de déqualification, aggravant ainsi les inégalités sociales et les tensions économiques.

Enfin, la non-adoption de la transformation numérique expose une économie à des risques majeurs en termes de sécurité et de souveraineté. Dans un monde où les données sont devenues une ressource stratégique, les pays africains qui ne maîtrisent pas les technologies numériques s’exposeront à des risques de dépendance technologique, de cybersécurité et de violation de la vie privée. Par conséquent, ils compromettront leur capacité à protéger leurs intérêts nationaux et à garantir leur souveraineté dans un monde numérisé.

La feuille de route

L’état doit endosser le rôle de visionnaire, définissant une feuille de route claire et ambitieuse pour l’économie numérique. Cette vision doit s’inscrire dans une perspective à long terme, intégrant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux inhérents à cette transition fondamentale.

Il est impératif que l’état investisse dans les infrastructures numériques, garantissant un accès universel et de qualité à internet. Ces investissements doivent soutenir le déploiement des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle ou l’Internet des objets, afin de stimuler l’innovation et la compétitivité de l’économie nationale.

Il est essentiel que l’état promeuve la formation aux métiers du futur, afin de doter le pays des compétences nécessaires pour s’adapter aux nouveaux modes de production et de travail induits par la révolution numérique. Cela passe par la modernisation des programmes éducatifs, l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement et le renforcement des dispositifs de reconversion professionnelle.

Dans cette dynamique, il revient à l’état de jouer un rôle de régulateur et de garant des droits fondamentaux des citoyens dans l’espace numérique, en veillant à la protection des données personnelles, à la lutte contre la cybercriminalité et à la promotion d’une gouvernance éthique et transparente des technologies numériques.

Enfin, l’État doit encourager la coopération et le partenariat entre les acteurs publics et privés, favorisant ainsi l’émergence d’un écosystème numérique dynamique et collaboratif. Cela passe, notamment, par la mise en place de dispositifs à la fois fiscale incitatif pour les partenariats public-privé et facilitant à travers des mécanismes de garanties le financement de projets numériques d’envergure.

Un avenir fascinant

Dans la fresque infinie du monde à venir se dessine une transformation numérique d’une ampleur sans précédent, appelée à métamorphoser les fondements mêmes de nos sociétés. Dans ce tableau en perpétuelle évolution, chaque trait de la révolution numérique esquisse les contours d’un avenir empreint de promesses et de défis inédits.

Dans ce monde du futur, la transformation numérique nous guidera vers de nouveaux horizons de connaissance et d’interaction. Les frontières entre le virtuel et le réel s’estomperont progressivement, ouvrant la voie à une immersion totale dans des univers numériques toujours plus riches et complexes.

Au cœur de cette métamorphose, l’intelligence artificielle dictera les rythmes de nos vies et modulera nos interactions avec le monde qui nous entoure. Des algorithmes sophistiqués orchestreront nos choix, anticiperont nos besoins et redéfiniront les paradigmes de notre créativité et de nos décisions.

L’Internet des objets tissera une toile invisible, connectant chaque élément de notre quotidien à un vaste réseau d’informations et de services. Des villes intelligentes aux habitats connectés, en passant par les objets portables, notre environnement se muera en un écosystème numérique interactif, anticipant nos gestes et besoins.

La réalité augmentée transcendera les limites de la perception humaine, enrichissant notre expérience sensorielle et cognitive. Des interfaces immersives aux applications ludiques, elle ouvrira la voie à de nouvelles formes d’expression artistique et d’interaction sociale, abolissant les frontières entre les espaces physique et virtuel.

En définitive, la transformation numérique est une épopée humaine aux multiples rebondissements, façonnant un paysage en perpétuelle mutation où chaque innovation ouvre la voie à de nouveaux possibles.

L’Afrique ne saurait s’exclure ce cette épopée et doit prioriser sa transformation numérique pour façonner un avenir de prospérité partagée et d’épanouissement collectif.

* Economiste, banquier et financier.