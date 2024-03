Concert ramadanesque de Syrine Ben Moussa à Paris

Syrine Ben Moussa convie son public à un voyage musical intitulé ‘‘Brises andalouses’’, riche en nostalgie et en émotions, le temps d’une soirée ramadanesque, le 24 mars 2024, à partir de 21h30 à la salle L’Européen, sise au n° 5 rue Biot – 75017 Paris.

Entre authenticité et créativité, Syrine Ben Moussa revisite le patrimoine traditionnel maghrébin, fusionnant reprises et créations originales.

‘‘Brises andalouses’’ reflète, à la fois son attachement au malouf et au répertoire classique tunisien, mais aussi ses influences éclectiques et son ouverture vers d’autres horizons.

Dans un esprit de fusion et de syncrétisme, la chanteuse reprend et adapte certains standards de la musique arabo-andalouse et rend hommage aux plus grandes figures de la chanson maghrébine, créant ainsi des ponts entre les époques, les répertoires et les langues.

Fidèle à sa démarche artistique qui consiste à préserver jalousement le patrimoine musical maghrébin et de le remettre au goût du jour loin des artifices, Syrine Ben Moussa convie le public à un voyage musical chargé d’émotions et de nostalgie.

Syrine sera accompagné e par Khalil Chékir au qanoun, Ramzi El Mabrouk au piano, Iyadh Labbene au violon, Clément Duthoit au saxophone, Nicolas Bauer à la contrebasse, Elies Ghourabi aux percussions et Siddig Drummer à la batterie.