Don japonais pour la création d’un centre de formation en production laitière à Béja

Le Japon a fait don de 236 855 dinars à l’Association tunisienne du Festival des fromages de Béja et de promotion du patrimoine à Nefza pour participer à la création d’un Centre de formation en métiers de production et transformation laitière à Béja.

A cette occasion, une cérémonie tenue hier, jeudi le 15 mars 2024, au local de l’association bénéficiaire, en présence de Osuga Takeshi, ambassadeur du Japon en Tunisie, Saber El-Bembli, premier délégué du gouvernorat de Béja et Viktoria Danilko, présidente de l’association.

Le don va aider à l’aménagement du centre de formation et à sa dotation par les équipements nécessaires pour la formation des techniques de transformation des produits laitiers.

Grâce à ce projet, environ 120 femmes et jeunes pourront bénéficier d’une formation substantielle chaque année et augmenter les opportunités d’emploi dans la région.

Ce projet pourra également aider à améliorer la qualité et la diversification des produits laitiers, ce qui stabilisera les revenus des producteurs et conduira au développement durable du secteur laitier de Béja.

Le Japon a mis en place le programme de«Dons aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine» afin de permettre à la société civile, telle que les ONGs et les collectivités locales de répondre rapidement et efficacement aux divers besoins de développement.

Depuis 1996, 139 projets dans le cadre de ce programme ont été mis en œuvre dans toute la Tunisie et dans divers domaines. Plusieurs projets ont aidé les personnes handicapées et ont amélioré l’environnement éducatif, à travers, par exemple, le développement d’installations et de moyens de transports. Ainsi, dans le domaine du soutien aux femmes, une mammographie numérique fournie à Sfax a permis à environ 4 500 personnes de bénéficier d’un dépistage du cancer du sein en 2023.

Parmi les projets récemment réalisés, on citera l’installation de chauffages dans 13 écoles primaires à Jendouba et la construction d’un jardin d’enfants à Bizerte.

I. B.