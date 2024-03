Gafsa submergé par ses déchets, des solutions pourtant existent

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a appelle à la création de décharges répondant aux normes nationales et internationales en vue de résoudre la crise environnementale à Gafsa.

Les décharges illégales doivent être fermées car elles sont devenues «une menace pour la vie des habitants», lit-on dans un rapport intitulée «L’environnement à Gafsa : des villes submergées par leurs déchets», publié le 13 mars.

Ces décharges sont une source de préoccupation compte tenu de l’impact direct des déchets et de leur incinération sur la qualité de l’air. Les conséquences sur l’écosystème, principalement la sécurité alimentaire et hydrique, ne sont pas négligeables.

En effet, l’accumulation de déchets entraîne la propagation de gaz toxiques et l’émission d’odeurs nauséabondes, ainsi qu’une pollution des sols et des eaux de surface et des problèmes de santé pour les habitants vivant à proximité.

Parallèlement à la fermeture des décharges, le soutien aux municipalités est une condition sine qua non. Il est également nécessaire, selon le forum, de leur fournir les ressources humaines et logistiques nécessaires et d’optimiser l’efficacité du processus de collecte des déchets.

«Les conseils municipaux doivent jouer un rôle crucial en surveillant le tri des déchets à la source et en impliquant les citoyens à travers des campagnes de sensibilisation. Cela garantirait un recyclage et une valorisation maximum des déchets au lieu de leur élimination dans les décharges», a déclaré l’organisation.

Le forum a également exhorté la Société des phosphates de Gafsa (SPG) et le Groupe chimique tunisien (GCT) à enclencher «immédiatement» le processus de valorisation de leurs déchets industriels.

S’appuyant sur plusieurs études, principalement celles menées par Ramboll Management Consulting, le FTDES affirme que les déchets humides de phosphate peuvent être transformés en briques. Les déchets solides peuvent également être utilisés comme pierres de construction, ce qui constitue un secteur générateur d’emplois pour les jeunes. Le phosphogypse peut également être utilisé dans le secteur du bâtiment.

Cette multitude de solutions se heurte au manque de volonté des autorités qui, selon le FTDES, se contentent de remplir leur rôle de contrôle sans proposer de solutions concrètes pour lutter contre la pollution dans les villes minières.