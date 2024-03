Mission d’affaires tunisienne en Jordanie les 24 et 25 avril 2024

Une mission d’affaires tunisienne à Amman (Jordanie) sera organisée par le Centre de promotion des exportations (Cepex) les 24 et 25 avril 2024, pour explorer de nouvelles opportunités et nouer des partenariats stratégiques dans les secteurs de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique et de l’électroménager, et dans ceux des composants automobiles et des panneaux solaires.

«Les participants à cette mission auront l’occasion de rencontrer des acheteurs potentiels, de découvrir les dernières tendances du marché jordanien et d’identifier des opportunités d’affaires», indique le Cepex dans un communiqué. Il ajoute que «le marché jordanien est considéré comme une plateforme d’accès aux marchés voisins, notamment deux de l’Irak et de la Syrie. Il se caractérise également par une forte demande de composants automobiles (pneus, batteries, bougies d’allumage, etc.), dont la valeur annuelle des importations s’élève à 300 millions de dinars (MDT) et de biens électroménagers, notamment les équipements de chauffage et de climatisation, dont la valeur annuelle des importations s’élève à 300 MDT.»