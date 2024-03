Tunisie : la production totale d’électricité en baisse de 7% en janvier 2024

La production totale d’électricité en Tunisie a baissé de 7% en janvier 2024, à 1 440 gigawattheures (y compris les énergies renouvelables autoproduites), indique le rapport mensuel sur la situation énergétique de janvier 2024 publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

La production d’électricité destinée à la consommation locale a chuté de 3% sur la même période, alors que les achats d’électricité en provenance d’Algérie et de Libye couvraient 15% des besoins du marché local en janvier 2024.

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) détient 97% de la production nationale d’électricité en janvier 2024.

L’électricité produite à partir du gaz naturel (Steg + IPP) a diminué de 8%. Et celle issue de sources d’énergie renouvelables représentait 4,7 %.

Selon le rapport, les ventes d’électricité ont chuté de 11% entre janvier 2023 et janvier 2024.

Les ventes aux clients de haute tension ont diminué de 24%, tandis que celles aux clients de moyenne tension ont légèrement diminué de 2 %.

Les consommateurs industriels restent les plus gros consommateurs d’électricité, représentant 84% de la demande totale des consommateurs haute tension en janvier 2024.

La plupart des secteurs ont enregistré une baisse de leurs ventes, principalement le papier et l’édition (-14%), les industries extractives (-8%) et les matériaux de construction, la céramique et le verre (-20%), tandis que les ventes ont augmenté dans l’alimentation et le tabac (+15%). %) et le tourisme (+12 %).